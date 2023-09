Léonie Mottet a quitté les siens ce dimanche, après une vie très bien remplie.

Plusieurs vies serait-on tenté d’écrire, tant Léonie était une dame aux multiples facettes. Une constante cependant: elle a toujours été tournée vers les autres, s’est dévouée pour les autres et pour le bien de tous. Dans son parcours politique par exemple.

Aux côtés de Pierre Hubin, elle sera la première femme tête de liste aux communales à Manhay en 1988, elle sera également la première dame échevine dans sa commune.

Pragmatique, ne voulant pas se perdre dans des discussions stériles, son expression "On tcharêye" pour clore un débat jugé un peu long est resté dans les mémoires. Le conseil communal, unanimement, ce mardi, lui a rendu hommage.

Sacristine à l’église

Femme de conviction et de foi, elle s’était également engagée dans le service des églises en tant que sacristine à Freyneux et Oster. Bien au-delà de cette fonction, elle passait des heures à veiller au moindre détail de ces édifices, à les garnir, ne comptant pas ses heures et étant toujours de bonne humeur, affichant un réel dynamisme.

Elle était également choriste, se chargeait du catéchisme et était engagée dans les groupes et autres équipes paroissiales.

Famille nombreuse

Impossible d’évoquer la personnalité de Léonie Mottet sans mettre en avant son sens inné de l’accueil. Sa maison était ouverte, gaufres et tartes maison étant les alliés de cette volonté de bien recevoir les gens. Mais derrière ces engagements politiques, ceux au service de l’église, c’est avant tout sa famille, très nombreuse, qui était au centre des préoccupations de Léonie Mottet, elle qui avait uni sa destinée à celle de Joseph Hubert, dont elle était veuve.

Si elle n’a pas été épargnée par les épreuves de la vie, Léonie gardait le sourire, la volonté de bien faire les choses et une disponibilité sans faille.