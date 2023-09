Très bien. Je prends mon rôle à cœur et je m’y investis. Ça me convient très bien. Les Engagés sont vraiment une grande famille et le passage de témoin se déroule dans d’excellentes conditions. René (NDLR: Collin) possède une grande expertise et ses conseils sont toujours avisés et bienvenus. Sans pour autant jouer à la belle-mère.

Et quel est l’état général des troupes en cette rentrée 2023, année électorale ?

Tout se passe bien. Je suis confiant. Les équipes locales se portent bien ; le contact avec les gens sur le terrain est meilleur que jamais. Je n’oublie pas que la politique locale est notre force. Une dynamique est vraiment bien mise en place maintenant.

Les Engagés luxembourgeois ont tourné la page avec quelques anciens cadors. La relève est-elle prête ?

Clairement, on sent un renouvellement. Il y a d’abord eu un nouveau mouvement qui s’est installé à la place du cdH, tout en restant dans la lignée de nos valeurs.

Tout cela confère un esprit jeune à l’équipe.

Nous avons eu le courage de changer et cette volonté de modernité passe très bien.

Parlant de transition, on pense par exemple à un Josy Arens qui ne sera plus candidat député.

Nous devons applaudir et remercier Josy pour le travail exceptionnel qu’il a mené au Fédéral et à la Région dans la défense avec force et en toutes circonstances de la province.

Si Benoît Lutgen arrive au Fédéral comme cela semble le cas, est-ce dans la perspective de récupérer le deuxième siège perdu en 2019 ?

Je ne confirme pas que Benoît sera tête de liste au Fédéral. C’est vous qui le dites. Mais une personnalité comme Benoît Lutgen peut réussir un score exceptionnel. Pourquoi ne pas se battre pour le récupérer ? Il y a une possibilité. En plus, ce serait des matières qu’il maîtrise. Mais ce qui prime, c’est le travail d’équipe pour arriver au meilleur équilibre et tirer le maximum, quel que soit le niveau. Si le talent permet de gagner un match, c’est le travail d’équipe qui permet de gagner un championnat. On est dans l’esprit d’équipe.

Et à la Région, où en êtes-vous dans la formation de listes ? Quid des deux députés sortants ? Anne-Catherine Goffinet devrait se représenter mais cela semble beaucoup plus hypothétique pour René Collin ?

C’est impossible pour moi de répondre à ce stade. Ils ont travaillé l’un comme l’autre de façon exceptionnelle pour le Luxembourg et c’est à eux à se positionner. Le bureau national décidera.

Et vous ? Candidat à la Région ?

Il est trop tôt pour répondre précisément. Rendez-vous dans quelques semaines. C’est toujours l’intérêt de notre mouvement qui doit primer. Je me mets au service du parti. Le tout sera d’avoir un ensemble performant et équilibré, comme je l’ai déjà dit.

Un député régional ne peut être bourgmestre, sauf s’il présente un taux de pénétration qui le permet. Cette donne peut influencer la formation des listes ?

Nous avons beaucoup de bourgmestres. La force des Engagés, c’est aussi et surtout la politique locale, le contact avec les gens sur le terrain. Oui, il y aura peut-être un impact, mais nous avons une chance chez les Engagés en Luxembourg, c’est que le taux de pénétration reste très élevé et permet d’être dans le premier quart des députés autorisés à cumuler.

Benoît Lutgen s’est érigé en rempart de la ruralité dans plusieurs dossiers à l’Europe en fin de mandat, sa perte constituera un moins pour le Luxembourg à ce niveau de décision, non ?

Mais le combat pour la ruralité, ce n’est pas qu’à l’Europe. L’intérêt rural à tous les niveaux de pouvoir, c’est la force des Engagés, plus encore pour le Luxembourg. On le voit en tourisme, dans les propositions du SDT, la ruralité en prend toujours un coup. Plus que jamais, le respect de la ruralité est une priorité chez nous.

Actuellement, Les Engagés sont en majorité provinciale avec le PS. Comment se présente la coalition pour la nouvelle mandature. Des discussions sont-elle déjà en cours ?

La relation avec tous les partis et leur président est vraiment bonne. Nous avons des contacts régulièrement. Par rapport à l’institution provincale, le collège actuel fonctionne très bien. D’autres projets sont en place pour faire évoluer la structure. La réforme de la province et le recentrage sur différentes thématiques sont en route. Certes, il reste pas mal de choses à moderniser. Mais l’équipe fonctionne bien. Nos deux jeunes députés provinciaux, Marie-Eve Hannard et Coralie Bonnet font de l’excellent travail.

Cela veut dire qu’il y a une préférence pour la continuité ?

L’accord se fera en fonction des résultats et des convergences et différences par rapport aux programmes et aux projets.