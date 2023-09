Inédit: un championnat de Belgique de ricochets au centre du lac de Neufchâteau (vidéo)

Cela fait sourire et pourtant rien n’est plus sérieux que cette annonce faite par Donatien Liesse, le directeur du Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier: "On s’est creusé les méninges pour monter un programme original pour cette 21e fête du Parc naturel qui se déroule cette année le 24 septembre dans la vallée du lac à Neufchâteau. On a orienté notre réflexion vers le sport, parce que c’est un des axes forts de cette ville. Et quand quelqu’un a proposé entre autres choses (lire le programme ci-dessous) d’organiser un championnat de Belgique de ricochets, tout le monde a pouffé de rire. Puis, on s’est dit, ‘pourquoi pas ?’ Et c’est comme cela que cette activité qui existe dans d’autres pays et pas chez nous, a été fixée au programme. Dès que l’idée a été lancée, on a reçu le soutien et la collaboration des clubs sportifs, du centre sportif, mais aussi des Communes membres du Parc, et de très nombreuses associations chestrolaises."