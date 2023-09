Agnelle égorgée à Awenne: chien ou loup ?

À l’aube de lundi, le propriétaire, Guy Bultot, d’une vingtaine de moutons parqués à l’arrière de leur habitation, a découvert le cadavre d’une agnelle, égorgée. La suspicion de la présence d’un loup dans ce coin du Luxembourg est possible: la prairie où se trouvait l’agnelle égorgée est à proximité du chemin des dix tonnes et du Champ Saint-Martin, une zone de campagne à la lisière de la forêt surplombant Grupont, Masbourg et le fourneau Saint-Michel.

Prévenu, l’agent de triage en charge d’Awenne Marie-Annick Gueibe et Céline Malengreaux, de la DEMNA – Division de l’étude du milieu naturel et agricole, DGO3 du service public de Wallonie, sont venus analyser la dépouille de l’agnelle. Les premières constatations sur le cadavre ne permettent pas d’intensifier si c’est un chien ou un loup qui a égorgé l’agnelle. Les morsures constatées ne sont pas assez profondes pour certifie le type d’agresseur", confie Marie-Alix Gueibe, l’agent de triage de la DNF. Seules les analyses d’ADN pourront trancher si c’est un chien ou un loup qui est responsable de l’attaque.

Loup dispersant ou meute ?

Dans l’hypothèse possible que l’attaque de l’agnelle est l’œuvre d’un loup, il est très probable que ce soit un loup dispersant. "A l’heure actuelle, il est probable que si c’est un loup, il soit déjà bien éloigné de Awenne" confie l’agent de la DNF. Et d’ajouter: "Le massif de la forêt de Saint-Hubert n’est pas du tout favorable à l’établissement d’une meute de loup: trop d’axes routiers divisant cette forêt, trop de touristes, trop de perturbations dans le massif (cueilleurs de de champignons, vététistes, chasseurs, etc.). Le loup aime la quiétude, ce n’est pas le cas de cette zone forestière.".

Dans les prochaines semaines, les analyses Adn permettront le ver le doute sur le type d’animal qui a semé la panique au sein des moutons et égorgé une agnelle en périphérie du village de Awenne.