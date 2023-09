D’ici quinze jours, la quarantaine d’enfants qui fréquentent l’école du centre du village pourra s’imaginer au milieu de la steppe, dans un coin du Kazakstan ou de Mongolie, dans ce pays où des millions de familles habitent encore dans ce type d’habitat.

"La population de l’école est passée l’année dernière de 32 à 48 enfants, se souvient Peter Vanoutryve, président du PO des écoles libres"Le Foyer"de Messancy et Differt. La création d’une troisième classe était indispensable. Nous avions plusieurs solutions: refuser de nouveaux élèves, entamer un dossier pour construire une annexe en dur, louer des préfabriqués. Pour nous, la première solution était inenvisageable, la deuxième allait prendre dix ans et coûter cher, la troisième n’était ni sympa ni conviviale. André Galhaut, un des membres du PO, avait entendu parler de ces yourtes. L’idée a fait rapidement son chemin, car le coût et la rapidité de l’installation plaidaient réellement en faveur de cette solution."

Le coût de l’installation avoisine les 50 000 €. Un emprunt sur fond propre a été contracté. Les travaux ont débuté en août.

Tout un village met la main à la pâte

Après quelques péripéties administratives où tout le monde a mis de la bonne volonté, les habitants ont été séduits par cette idée qui est un must pour leur village et ses enfants.

Afin d’alléger les coûts, un entrepreneur a proposé de se charger du transport de la yourte démontable depuis Ciney, une entreprise de terrassement a aménagé le terrain, une d’électricité a pris les travaux à son compte….

"La solidarité a été incroyable, s’enthousiasme Peter Vanoutryve qui a mis à profit ses talents de bricoleur en se chargeant de toute la partie menuiserie. Le jour où la yourte est arrivée, il y avait une quinzaine de personnes pour l’installer et réussir l’opération. Parents, membres du PO et même les maris des institutrices étaient là. Des habitants ont fait des dons, même le comité des jeunes du village y est allé d’une organisation au profit de la yourte. "