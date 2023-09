Manhay: l'abbé Donatien a dit au revoir et sera remplacé par le Père Mizingi

L’unité pastorale "Manhay – Saint-François" l’annonçait-il y a quelques jours: "La journée estivale est commandée." Il ne fallait pas être grand clerc, simplement en consultant les bulletins météo, que la journée de ce dimanche serait chaude. Ce fut le cas. Ce dimanche, c’était, pour cette UP, le pèlerinage à Notre-Dame des Sept Douleurs à Xhoût-si-Plout, au départ de l’église de Malempré. Un pèlerinage rehaussé par la présence du doyen de Nord Ardenne, l’abbé Guillermo Perez Sanchez. Ce pèlerinage était, cette année, particulier. Toute la communauté avait opté pour cette date de rentrée pour mettre à l’honneur et remercier l’abbé Donatien Tampwo, appelé à d’autres fonctions dans la région namuroise. Le prêtre est arrivé dans la région de Manhay en août 2014. Il s’est fait remarquer pour ses nombreuses qualités, autant pastorales qu’humaines. L’abbé Donatien sera remplacé par le Père Georges Mizingi qui a été nommé curé de l’unité de Manhay. Il prendra ses quartiers dans la région le 16 septembre et sera officiellement installé le dimanche 22 octobre, lors d’une messe, à 10 h 30 en l’église de Grandmenil.