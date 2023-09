La Virtonaise Frédérique a vécu le tremblement de terre à Marrakech

C’est Frédérique Boulanger qui s’exprime ainsi. Bien connue à Virton pour être la gérante de la boulangerie "Le Foyer gourmand", elle passait quelques jours au club "La Palmeraie" de Marrakech, avec son compagnon, quand l’horreur s’est emparée de toute cette région marocaine. "Nous étions à 70 km environ de l’épicentre, précise-t-elle. Je pense que nous avons eu la chance d’être au bar à ce moment-là parce que les gens qui se trouvaient dans leurs chambres ont été bien plus choqués que nous. Nous venions d’ailleurs de rejoindre notre chambre quand une deuxième secousse, moins forte, s’est produite. Là, le personnel de l’hôtel a invité tout le monde à filer vers les jardins. Avec mon compagnon, nous nous sommes isolés, loin des murs et des arbres, avec nos seuls passeports et de l’argent en cas d’évacuation. Nous y sommes restés une bonne partie de la nuit. Ce qui était surprenant, c’était d’observer, un quart d’heure après la secousse, les mouvements de vague qui agitaient encore le contenu des fontaines de l’hôtel."

Jusqu’à leur départ ce lundi midi, pour rejoindre l’aéroport, ils n’ont plus quitté l’hôtel. "La direction nous a recommandé de ne pas sortir, explique Frédérique. En insistant, nous aurions pu, mais cela n’aurait servi à rien. En ville, c’est la désolation complète. Certains pensionnaires de l’hôtel nous ont raconté ce qu’ils y ont vu. C’est la désolation complète, des enfants qui dorment dehors, à même le sol."

Climat particulier

Le climat à l’intérieur de l’hôtel est un peu particulier. "Il y a un contraste entre ce qu’on y vit et tout ce qu’on voit aux infos, poursuit-elle. On s’étonne un peu de pouvoir y rester d’ailleurs. C’est difficile d’évaluer le temps que cela a pris, mais je pense qu’on a ressenti la première secousse durant une vingtaine de secondes. Je crois que si elle avait duré deux fois plus longtemps, tout se serait écroulé. En attendant, on voit des fissures partout, on passe sous des colonnes qui sont fendues. Ce n’est pas très sécurisant. Certains endroits sont balisés, pour qu’on n’y passe pas, mais rien n’est étançonné. Je comprends évidemment qu’il y ait des choses bien plus urgentes à faire que de stabiliser l’endroit, mais ce qui m’étonne tout de même, c’est de voir débarquer depuis lors de nouveaux vacanciers comme si de rien n’était ou presque. Encore à l’instant, une famille vient d’arriver à l’accueil avec des enfants en bas âge."