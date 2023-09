Le directeur général adjoint de Post Luxembourg Pierre Zimmer a annoncé l’émission très prochaine du premier cryptotimbre luxembourgeois. Il sera le fruit d’une coopération transfrontalière et sera lancé simultanément au Luxembourg, en Autriche et aux Pays-Bas. L’annonce a été faite au forum philatélique PostEurop 2023, organisé en partenariat avec Post Luxembourg qui s’est tenu les 5 et 6 septembre au Parc Hotel Alvisse à Luxembourg.

Le Forum philatélique de PostEurop est une plateforme de coopération intersectorielle dans le domaine du marché du timbre et de la philatélie. L’évènement a lieu tous les deux ans dans l’un des 53 pays membres de PostEurop et réunit une centaine de représentants d’opérateurs postaux européens, d’imprimeurs spécialisés, de fabricants d’albums, de producteurs d’objets de collection ainsi que d’artistes et de designers.