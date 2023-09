Des installations sportives toutes neuves à Rachamps où les mérites sportifs ont été remis

Avant le découpage du traditionnel ruban d’inauguration, Benoit Lutgen a pris la parole auprès de l’assemblée pour partager quelques statistiques communales. Parmi ces dernières, une se démarque: "Bastogne est la 4e commune Wallonne, sur 262 communes, à investir le plus dans le sport, c’est une volonté politique, car on en connaît les bienfaits sur la santé, mais aussi au niveau des relations sociales et humaines", a-t-il poursuivi, avant de remercier tous les clubs sportifs de la région, mais aussi tous les volontaires bénévoles sans qui ce classement n’aurait pu être possible. Pour Rachamps cette fois-ci, les nouveaux investissements ont concerné le rafraichissement et la rénovation de la piste équestre du Cercle Hippique, mais également la création d’une toute nouvelle aire multisport, jonchant avec l’école et la maison du village. Le tout pour une somme de 186 000 euros, entièrement financés par la commune.

Pour Benoit Lutgen, ces investissements sont primordiaux pour la pratique du sport au sein des villages, "c’est important pour les habitants mais aussi pour les élèves, surtout au travers de la proximité avec nos écoles", a précisé le Bourgmestre. Pour conclure sa prise de parole, Benoit Lutgen a souhaité remercier le Cercle Hippique de Rachamps, "c’est grâce à eux que nous avons pu investir au niveau de l’aire multisport et de la nouvelle piste équestre", a-t-il conclu. L’aire multisports, pourra accueillir la pratique de plusieurs disciplines, telles que le football, le basket, mais pourra également servir pour la gymnastique ou encore le badminton. Cet espace de loisirs est agrémenté d’une zone de repos, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Quant à la piste, elle se veut innovante, comme le souligne Benoit Lutgen "son revêtement, notamment à base de caoutchouc et de sable, permettra un usage aussi bien durant l’été que l’hiver."

Des gradins à trois niveaux y ont été installés pour le confort du public.