Quatre intronisés à la confrérie de la myrtille de Vielsalm

"Honoris causa" de la confrérie

Comme le veut la tradition, et ce 23e chapitre n’y a pas dérogé, plusieurs citoyens ont été désignés membre "honoris causa" de la confrérie et sont de facto devenus des "cueilleurs d’honneur." Il s’agit du docteur Michel Tourbach, médecin à Vielsalm, de Philippe Winand, président des Macralles, de Jonathan Lallemant de l’ASBL Val du Glain, Terre de Salm, ASBL qui fête cette année son cinquantenaire et de l’abbé Frédéric Lutete, curé de Vieslalm.

Ouvert à tout le monde

Sur le plan interne de la confrérie, un Masuir, à savoir un nouveau membre, a été adoubé. Il s’agit de Bernard Deblire. Soulignons, dans cette même optique, que la confrérie, une des garantes du folklore et de traditions locales, est loin d’être hermétique et que la porte est ouverte pour ceux qui s’inscrivent dans ces volontés de perpétuer ce qui est et reste l’une des cartes de visite de Vielsalm, à savoir la myrtille.

Une myrtille qui a été déclinée lors de ce chapitre via son incontournable élixir et son tout aussi incontournable pâté. Les agapes, eux, ont pris le relais de ce chapitre plus officiel avec une ambiance digne de ce nom.