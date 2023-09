Inciter les jeunes de la province de Luxembourg à devenir des médecins chez eux

Organisée par l’ASBL Santé Ardenne et par la Province de Luxembourg, cette séance sera l’occasion à la fois d’entendre des témoignages de médecins généralistes et spécialistes, mais aussi de découvrir le cursus universitaire qui mène à ces professions ainsi que les modalités du concours d’entrée à ces études.

Une immersion dans les coulisses du métier de médecin sera également proposée.

Cette année, l’examen d’entrée aux études de médecine a pris pour la première fois en Fédération Wallonie-Bruxelles la forme d’un concours.

"Conscients de la crainte que suscite cette épreuve et afin qu’elle ne constitue pas un frein pour les futurs candidats, nous proposons aux jeunes et leurs parents d’entendre et d’échanger lors de cette soirée avec une représentante de l’ARES (l’académie de recherche et d’enseignement supérieur) qui est l’organisateur de ce concours", explique Laurent Dutrieux, pour Santé Ardenne, dans un communiqué adressé à la presse. "Le SIEP (Service d’information sur les Études et les Professions) interviendra également durant les 90 minutes de la séance pour exposer le cursus à suivre pour accéder à la profession de médecin. Enfin, des généralistes, un spécialiste et un étudiant en médecine témoigneront de leur quotidien."

Au terme de la séance, les étudiants du 3e degré du secondaire sauront comment préparer au mieux leur concours, où et comment suivre ces études et quelles sont les réalités du métier aux côtés de différents services hospitaliers: chirurgie, pédiatrie, radiologie… L’occasion de découvrir comment fonctionne un hôpital, de quoi sont faites les journées de médecins spécialistes et en apprendre un peu plus sur ces très nombreuses professions.

Cette action s’inscrit dans le cadre des actions menées depuis 2016 par l’ASBL Santé Ardenne et la Province de Luxembourg afin de lutter contre une problématique qui fait régulièrement la une de l’actualité: la pénurie de médecins généralistes. L’idée est que des jeunes médecins de nos régions s’y installent. "L’objectif est de susciter des vocations pour que demain notre région ne manque pas de médecin", explique-t-on du côté de Santé Ardenne.

Inscription nécessaire pour recevoir le lien de la séance d’informations en ligne à info@santeardenne.be

Plus d’informations sur "la découverte en coulisse du métier" sur www.santeardenne.be/etudiant-secondaire