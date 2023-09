Arlon: 800 baptêmes en supercars au profit des enfants malades

Un baptême organisé par l’association "Un geste pour Evalentine" au profit de la Kriibskrank Kanner (aide aux enfants atteints d’un cancer) à Luxembourg et de l’association Hope4AT créée par les parents de la petite Lou qui soutien les enfants atteints de maladies orphelines. Des enfants qui étaient invités et qui sont ressortis des véhicules des étoiles plein la tête. "45 conducteurs venus de Belgique, de Luxembourg et un gentleman driver en provenance de Spa ont répondu présents. Ils sont venus bénévolement avec leur voiture, leur carburant apporter du rêve aux gens qui le souhaitent. On a réalisé entre 600 et 800 baptêmes", précise l’organisateur Sébastien Condémi.