39 spectacles, dont le rêve fou du facteur Cheval, à la maison de la culture d'Arlon

La programmation est un travail en profondeur qui débute plus d’un an avant sa mise en place. "Nous travaillons actuellement sur la programmation 2024-2025, poursuit le directeur. Je me déplace dans divers festivals, comme Avignon ou celui du"Chaînon Manquant"de Laval pour visionner de nombreuses pièces et spectacles en tout genre. La priorité de notre sélection, c’est la qualité. Nous ne programmons que des spectacles où les artistes et le scénario sont de première qualité, indépendamment de nos goûts personnels. Toute notre programmation a été visionnée en live, à l’exception d’Anthony Kavanagh ou Alain Chamfort, que nous connaissons par cœur et que nous avons pu revoir en vidéo, et de quelques artistes qui sont 'en création' et en qui nous avons totalement confiance."

Le programme 2023-2024 réserve un grand éclectisme, il y en aura pour tous les goûts. Épinglons 'le rêve fou du facteur nommé cheval', l’histoire d’un écorché vif qui a construit pendant trente-trois ans un palais à l’architecture brute dans le fin fond de la Drôme, 'le dîner de cons ', la pièce culte de Francis Weber avec François Pignon, un con de classe mondiale, 'Guten Tag, Madame Merkel', où l’histoire de la chancelière allemande, de son enfance à sa retraite, où encore, la 'Rock’n Roll Stories' où Marc Ysaye ressort ses plus grands souvenirs de l’histoire du rock, avec les musiciens de Mister Cover qui feront résonner les plus célèbres hits qui ont marqué la musique à jamais. Le programme complet est à découvrir sur le site www.maison-culture-arlon.be.

39 spectacles mais aussi pas mal d’autres choses

Outre cette programmation qui permettra aux habitués de la maison de la culture arlonaise de surfer entre surprises, découvertes et nostalgie, l’équipe de Luc Delhaye propose aussi une panoplie de vie culturelle tous azimuts. Dans cette optique, on a tendance à oublier l’importante offre à destination des scolaires. Chaque saison, 10 000 élèves de maternelle et du primaire, venant de 70 écoles, fréquentent la MCA, ainsi qu’un nombre similaire venant d’établissements du secondaire. Depuis un an, le projet PARK, coordonné par Léa Coulon, accueille de plus en plus de groupes en résidence dans un véritable temple dédié aux musiques actuelles, un studio destiné à la préproduction live. Un mini-festival est prévu fin de l’année scolaire 2023-2024 pour présenter au public le travail réalisé par les nombreux groupes qui peaufinent leurs créations dans le studio.

Poésie, cinéma, conférences, documentaires, concerts, expositions, ateliers, art pour les porteurs de handicap sont aussi au programme.