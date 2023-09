Véritable institution à Bastogne, le Clos Marine fermera fin d’année

Tony Brabants avait ouvert en 1984. "Il a commencé par un service traiteur, explique Françoise Brabants. Le Clos Marine a ensuite été créé en mai 1987 avec un concept de salle de réception de 200 places, un concept qui était alors inexistant dans la région. Mon mari à une passion pour la cuisine et moi, j’ai pris l’affaire en route pour tout ce qui est commercial et relations publiques. C’était tout à fait innovant à l’époque."

Depuis lors, Tony et Françoise travaillent en parfait tandem, elle en salle et lui en tant que chef avec comme leitmotiv "que chaque produit qui sort de la cuisine soit un produit frais . Les produits frais, c’est notre image. Et à nous deux, nous sommes une sacrée équipe."

Une équipe qui en aura vécu des choses en quarante ans. Des mariages, des anniversaires, des inaugurations, des communions et autres réceptions en tout genre. "Nous avons même fait les mariages de deux générations, reprend encore celle qui s’occupe de la clientèle. Nous avons fait le mariage des enfants et de leurs parents avant eux. C’est exceptionnel. Je me souviens de chaque événement. Nous avons vécu chacun d’eux avec nos clients, nous avons eu des moments magnifiques. Nous célébrions également les commémorations de la Bataille des Ardennes et ce, depuis le 40e jusqu’au 75e. Et puis, nous avions fêté nos 30 ans en grande pompe. C’était un gros événement. C’était une belle aventure et pour qu’elle reste belle, il faut l’arrêter à temps."

Les derniers dîners ont changé de date

C’est toute une période de vie qui se termine. Françoise et Tony Brabants ont offert de multiples moments de bonheur à leurs clients, que ce soit en termes de relationnel ou dans l’assiette.

Depuis 20 ans, le couple avait d’ailleurs mis en place le concept de "dîner à la campagne". Un dimanche par mois, un menu est proposé selon les saisons et l’inspiration du chef, notamment via la rôtisserie de viandes. "Une cuisine ouverte avec vue sur le chef qui cuisine et qui découpe en direct, dit Françoise Brabants. C’est notre formule restaurant pour les plus petits groupes. Il faut savoir que nous sommes quasiment voués à l’événementiel, cette formule a donc permis à Tony de développer ce qu’il voulait selon ses envies. C’est unique d’avoir cela dans la région."

Sur le site internet, les dernières dates annoncées sont déjà complètes, "mais nous allons en rajouter" affirme la gérante.

Depuis qu’ils ont annoncé la nouvelle, Françoise et Tony Brabants sont inondés de témoignages. "Nous ne sommes pas tristes, nous sommes sereins, dit encore Françoise. À notre âge, cela devient une évidence. Nous sommes arrivés à un âge où on a droit à toute la liberté qu’on veut. Nous avons beaucoup travaillé, avec beaucoup d’obligations que l’on s’est mises pour notre clientèle. Nous y avons mis toute notre vie. Nous savons que ça se termine et nous sommes heureux d’être allés là où nous le voulions."