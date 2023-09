Lierneux fête les dix ans de son Alzheimer café

Cette conférence, mise sur pied par le CPAS lierneusien s’inscrit dans le dixième anniversaire du lancement, dans la commune, d’un Alzheimer café. Présente depuis le début de ce projet, Nathalie Portzenheim, employée à l’Action sociale, se souvient: "Nous avions répondu à un appel à projet de la Fondation Roi Baudouin. Au début, nous avons accueilli de 5 à 8 personnes. Certains venaient un peu par curiosité, d’’autres par soutien, d’autre encore pour s’informer."

Un rendez-vous

De fil en aiguille, "Avec notamment le bouche-à-oreille" précise notre interlocutrice, tous les premiers mardis du mois, le rendez-vous devient de plus en plus suivi. Aujourd’hui, pas moins d’une vingtaine de personnes le suivent. "Tout comme la directrice générale, Madame Lesenfants, j’ai suivi une formation pour gérer cet Alzheimer café. Au début, nous avons pu compter sur la présence de la Ligue pour nous épauler dans le lancement. Nous invitons des intervenants issus de différents horizons pour donner un éclairage particulier à la maladie. Des activités ludiques sont également prévues. Nous essayons de varier les choses. Au début, nous avions deux personnes atteintes de cette maladie. Nous ne voulions pas que ce rendez-vous soit, pour elles,"lourd"en ne parlant que d’Alzheimer, nous voulions proposer des choses en plus" ajoute-t-elle. C’est cette optique qui est de mise depuis cette décennie. Un moment de convivialité ponctue par ailleurs la rencontre.

Motivations diverses

Une rencontre qui voit des participants se déplacer pour des motivations diverses: des personnes confrontées à la maladie, aidants proches par exemple, mais également des personnes qui souhaitent s’informer sur le sujet ou appréhender les facettes de cette maladie. Dix ans après le lancement de l’initiative, Nathalie Portzenheim affiche une réelle satisfaction: le projet est devenu pérenne et a bien plus que prouvé son utilité. La Commune, elle, a poursuivi son engagement dans le domaine, notamment il y a quelques années, en devenant une commune "Ville Amie Démence." La conférence de ce mardi est également une preuve de cette dynamique.

La conférence sera suivie d’un drink.

L’inscription est souhaitée 080 42 96 44