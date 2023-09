Le palais abbatial de Saint-Hubert inquiètent des citoyens qui manifesteront ce samedi soir devant les grilles

"C’est un scandale !", ce sont les mots employés par Jean-Louis Brocart lorsqu’il parle de la situation actuelle du Palais abbatial de Saint-Hubert. L’ancien échevin et conseiller communal de Saint-Hubert ne comprend pas pourquoi un tel édifice est laissé à l’abandon. "Depuis un petit temps, plus aucune activité ne s’y déroule, souligne-t-il. Il suffit de faire le tour du bâtiment pour se rendre compte de son état. On constate des infiltrations d’eau et d’animaux, du vandalisme, la présence de squatters et un manque d’entretien flagrant". Le palais, propriété de la Régie des Bâtiments, fait pourtant partie du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Ce que craint Jean-Louis Brocart, c’est que la bâtisse ne suive le même chemin que le château de Mirwart. "On oublie l’histoire du château, explique-t-il. Ce dernier avait aussi été laissé à l’abandon et vandalisme et squatters étaient présents. Au final, il a été vendu pour une somme dérisoire de 100 000 euros. Pour le palais abbatial, les choses traînent et tous se renvoient la balle. On fait des estimations sur un bien en bonne santé mais qu’adviendra-t-il quand on découvrira l’état réel du bâtiment ?".