Frank Andriat, passeur de la littérature jeunesse avec son nouveau roman

"Je ne suis pas d’accord: la lumière du passé est perdue, il vaut mieux vivre dans le présent, affronter la réalité et l’accepter pour ce qu’elle est. On n’adoucit pas ses malheurs en observant les bonheurs d’avant ; c’est sans doute parce qu’il regarde trop le passé que papy s’endort de plus en plus souvent ." Ceci est un extrait du dernier roman de Frank Andriat, Une île lointaine , à paraître ce 13 septembre aux éditions Ker. Une histoire simple, profonde et émouvante, par la grâce d’une écriture oscillant avec beaucoup de justesse entre sensibilité et humour. Valentin a quinze ans. Il est fils unique et heureux. Il adore son grand-père et Apollon, son chien. Le jeune garçon se confie autant à l’un qu’à l’autre. Apollon a presque autant d’années que lui. Son grand-père est au crépuscule de sa vie.