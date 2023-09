Florenville: le chantier de la place Albert 1er commencera à la mi-octobre

Parmi les 27 autres points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique, on retiendra la longue intervention de l’échevin Yves Planchard à propos des travaux d’aménagement de la place Albert 1er et celle de Richard Lambert (min) quant au futur conseil consultatif des aînés. S’il se réjouit de la mise en place dudit conseil qui pour rappel était un souhait de la minorité formulé il y a près d’un an, Richard Lambert ne comprend pas pourquoi il sera limité à sept membres et non neuf. "Vu la population de Florenville village je pense que mettre trois représentants de Florenville et un pour chaque village eut été plus logique". Et d’ajouter avec un sourire "Les décisions seront prises avec une majorité des 2/3. Cette proportion est quand même plus facile à calculer avec neuf qu’avec sept".

Début du chantier mi-octobre

"Nous voilà à l’attribution de ce très gros dossier vu les montants qui sont en jeu" entame Yves Planchard à propos de la phase 3B du centre de Florenville, autrement dit Place Albert 1er, rue Sainte-Anne, rue de la Station. "Nous allons donner ordre de commencer les travaux pour la construction de la halle (1re étape de ce chantier) normalement, et selon les disponibilités, pour la mi-octobre, moment choisi pour ne pas interférer dans les manifestations prévues sur la place: kermesse ce week-end, marché mensuel et Fête de la pomme de terre le 15 octobre."

Halle terminée, ce sera la concrétisation de la grosse partie du projet, les différentes connexions, les pavés, bref tout l’aménagement du centre. Si cette phase 3B, dans son entièreté, a été estimée dans son entièreté à 3,4 millions, la réalité des remises de prix est toute autre puisque celle qui a été retenue S’élève à 4,2 millions d’euros. "Soit 770 000 euros que nous devrons assurer sur fonds propres".

300 jours ouvrables

Vu l’importance de ce chantier de réhabilitation, il est clair qu’on ne pourra pas jouir du nouveau centre-ville l’été prochain. "Si au niveau administratif on parle bien de trois exercices budgétaires, ça ne veut pas dire trois ans de travaux. Pour être précis tout devrait être réalisé en 300 jours ouvrables". (ex: tout l’exercice budgétaire 2023 est concerné alors que les travaux n’auront débuté qu’en octobre).

Yves Planchard se veut rassurant: "Il est évident que tout le centre ne sera pas en chantier pendant ces 300 jours. Nous allons phaser, travailler par étapes. D’abord la halle puis la place, ensuite le côté gauche, la rue Sainte-Anne et nous terminerons par la rue de la Station".