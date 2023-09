En route pour quinze jours de mobilité douce à Marche, Nassogne et Rochefort

"Les citoyens pourront choisir l’une ou l’autre manière d’agir, pour améliorer leurs déplacements au quotidien et la qualité de vie", note Jeanne Wilki, chargée de mission Mobilité et Sécurité routière au GAL Romana et Pays de Famenne.

"Les citoyens pourront choisir l’une ou l’autre manière d’agir, pour améliorer leurs déplacements au quotidien et la qualité de vie de tous", note Jeanne Wilki, chargée de mission "Mobilité et Sécurité routière" au Gal Romana et au Pays de Famenne.

Le programme en détail

Du lundi 11 au vendredi 22 (dans les 3 communes): "Les élèves des écoles primaires participantes à notre grand défi mobilité douce seront invités à se rendre à l’école de façon différente: à pied, à vélo, en trottinette, en covoiturage, en transports en commun,…", souligne Jeanne Wilkin.

Mercredi 13 (Marche): coaching par l’ASBL Pro Velo pour les cyclistes d’une durée de 2 h 30, pour apprendre à se déplacer en ville.

Jeudi 14 (Nassogne) et mardi 19 (Marche): journées vélo pour les employés communaux. "Ceux-ci sont invités à se rendre au travail à vélo", avance Jeanne Wilkin. "Le but de cette journée est de mettre en avant les employés communaux venant déjà venant à vélo au travail, et inciter les autres à utiliser celle-ci comme test."

Samedi 16 et dimanche 17 (Marche): 5e Doc’Riders: challenge sportif et caritatif au profit de Médecins du Monde Belgique, 200 km à vélo à parcourir par équipes de 3 ou 4, en maximum 24 heures par équipes de 3 ou 4, via les voies cyclables "Famenne à Vélo". Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

Dimanche 17 (Jemelle): balade vélo d’environ 15 km avec le GRACQ, la dernière de ses balades familiales mensuelles proposées depuis mai, dans le cadre l’initiative "Le vélo c’est maintenant".

Mercredi 20 (Ambly): balade intergénérationnelle à vélo. "Un Proxibus viendra chercher les élèves participants (N.D.L.R.: via inscription) à la sortie des écoles", développe Jeanne Wilkin. "Deux tracés de 8 km seront proposés, à VTT et un autre."

Vendredi 22: le Plan de cohésion sociale de Marche proposera un salon de la mobilité à destination des demandeurs d’emploi et stagiaires. "Afin qu’ils puissent en apprendre davantage sur la mobilité au sens large dans nos régions", explique Jeanne Wilkin.

Dimanche 24 (Marche): balade vélo familiale avec le GRACQ de la Famenne.

Plus d’informations: www.famenne-mobilite.be – www.galromana.be