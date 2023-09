Une page se tourne à la cafétéria du tennis de Bastogne: "Merci Mimie et Michel"

Dévoués depuis 30 ans auprès des membres du Royal tennis club de Bastogne et du club de squash, Mimie et Michel ont presté leur dernier service dimanche dernier, lors du dernier jour de la quinzaine du tournoi de tennis de Bastogne.

Cette année, la remise des prix a eu une saveur très particulière, puisque Mimie et Michel ont transmis la gérance de la cafétéria du club après 30 ans de bons et loyaux services.

Un ADN commercial

Mimie est originaire de Saint-Hubert, alors que Michel vient de Charleroi. Le dynamique duo s’est rencontré voici une cinquantaine d’années déjà.

"Nous avons tous les deux baigné dans le commerce dès notre plus jeune âge. Je suis même née sur la table du magasin de mes parents, c’est pour vous dire…, sourit Mimie. Nous aimons le contact avec les gens, et surtout les jeunes. C’est donc naturellement qu’en 1993, nous avons répondu à l’appel d’offres pour la gérance de la cafétéria."

Le monde du tennis ne leur était d’ailleurs pas inconnu, puisque leur fils, Pascal Collin donnait des cours de tennis à Arlon, raison pour laquelle ils se sont retrouvés à Bastogne. "À l’époque, Pascal participait à beaucoup de tournois, et nous allions déjà servir dans les clubs voisins en tant que parents de membres", se rappelle Mimie.

"C’est évidemment difficile de partir"

Lors de la remise des prix, les émotions étaient palpables, aussi bien du côté des joueurs que pour les membres du comité.

Quelques jours plus tôt, Mimie, ne le cache pas, elle appréhendait un peu ce moment. "C’est évidemment difficile de partir, nous le faisons avec beaucoup d’émotions, mais tout en étant fiers de ce qu’on a fait. C’est d’ailleurs très touchant de recevoir autant de messages et de cadeaux de remerciement, on se dit qu’on a touché les gens et ça nous réchauffe encore plus le cœur."

Quand on leur demande quels auront été leurs souvenirs préférés, Mimie et Michel s’accordent d’emblée: "Les meilleurs souvenirs ? Tous les moments, lancent-ils,. Mais il y a notamment eu les interclubs, et puis les tournois jeunes, mais c’est vrai que Renval-Garros (NDLR: une édition intime du tournoi) restera parmi les plus beaux . Le contact avec tous les jeunes nous a énormément plu, ils étaient le moteur principal de notre carrière. Ils nous ont d’ailleurs déjà demandé de répondre présents pour les aider à organiser leurs futurs événements, ça nous fait extrêmement plaisir, et cela montre qu’on a également compté pour eux."

30 ans de souvenirs

Et il y a les jeunes qui sont devenus moins jeunes… Il est vrai que sur trois décennies, les générations se sont relayées tour à tour dans la cafétéria. "Désormais, vous parents que nous avons vu jouer. Nous avons même vu certains venir au monde. J’en ai même gardé dans leur maxicosy pendant que leurs parents jouaient. Et aujourd’hui, je vois ces jeunes adultes devenir parents à leur tour, et ça, c’est une très belle chose, confie Mimie, très émue.

"Il n’y a vraiment que des bons souvenirs avec des bonnes soirées, enchaîne Michel."

Et puis surtout, il y a tous ces jeunes qui ont toujours été très serviables, c’est vraiment un miracle, c’est tellement beau", termine Mimie.

D’autres horizons

Sans conteste, les jeunes auront été le fil rouge de leur aventure au sein de la buvette du RTC Bastogne. Et pour clôturer 30 ans sur un très joli point d’orgue, leur petit-fils, Mathis, âgé de 15 ans, a remporté cette année le tournoi jeune de Bastogne. Une autre ultime fierté pour ses grands-parents. "Il voulait gagner le tournoi pour papy et mamy et il l’a fait, c’est vraiment incroyable", exprime Mimie, une nouvelle fois avec beaucoup d’émotions.

Aujourd’hui, les jeunes retraités peuvent transmettre le flambeau le cœur léger. "Nous n’avons vraiment aucun regret. Si tout était à refaire, nous referions tout pareil. Nous tenons encore une dernière fois à remercier tout le monde, le président, Frédéric Gruslin, Xavier Moreaux pour l’école de tennis, tous les jeunes, et puis surtout, nous pensons aux amis qui nous ont quittés, notamment à notre ami Didier", commentent-ils.

Quoi qu’il en soit, les deux ex-gérants comptent bien garder un lien soudé avec le club, "Nous avons quelques projets avec Michel, mais ce qui est certain, c’est que nous resterons dans les parages. Nous continuerons à venir encourager nos jeunes, à donner un coup de main et nous nous en réjouissons déjà. Mais cette fois, nous serons juste de l’autre côté du bar", concluent Mimie et Michel.