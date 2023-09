Parallèlement à plusieurs activités proposées tout au long de l’année, ce mois de septembre va être marqué par diverses expositions dans un lieu emblématique de la cité, la "Galerie sous l’église."

Neuf artistes, par vagues de trois, vont ainsi se relayer et faire voyager les visiteurs dans leur(s) univers. La première de ces rencontres artistiques a débuté ce jeudi et se poursuivra jusqu’à ce dimanche 10 septembre, de 13 à 18 h.

La Galerie sera occupée par Dominique Otte, originaire de Hives, aujourd’hui dans la commune rochoise. Cet artiste habitant maintenant Rendeux, côtoie le dessin et la peinture depuis de très nombreuses années, oscillant entre huile, acrylique, aquarelle, pastel. Il n’hésite pas, après une période plus figurative, à s’orienter vers l’abstrait.

Autre artiste présent, Nivek Siroj. Cet Ardennais travaille avec le marqueur, sans croquis ni crayon. Présent dans de nombreuses expos collectives et en solo, il partagera ses œuvres colorées.

Koalab, de son nom civil Yang Jin Fiévet, lui, vient de Rochefort. Pour ses réalisations, il se laisse guider par son imagination et une confiance en sa main. Le résultat est également à découvrir dans les prochains jours en terre rochoise. Après ces premiers jours, ce sera au tour de Mireille Neuberg, Hélène Bodart et Henri Dujardin dit Blasius d’exposer du 14 au 17 septembre, avant Myriam Dings, Anne Delecourt et Dominique Robinet qui, eux, termineront ce "mini-Bam, maxi artistes" du 21 au 24 septembre. L’entrée aux trois expos est libre.