Musson : les enfants, au cœur de la Semaine de la mobilité

Des pédibus ou des vélobus sont programmés. Lancé initialement à Lausanne en 1999, le pédibus permet à l’enfant d’intégrer des règles de sécurité et de comportement, un apprentissage essentiel pour le rendre autonome et l’amener ensuite à se déplacer seul, à pied, en sécurité. Il aide à mettre en évidence les dangers sur le chemin de l’école et à trouver des solutions pour résoudre les problèmes qu’il serait amené à rencontrer. Aller à pied à l’école dès le plus jeune âge, c’est aussi un moyen pour éviter de nombreuses maladies liées à l’inactivité (obésité, problèmes cardio-vasculaires, etc.).

Le lancement de l’opération est prévu le dimanche 17 septembre à 10h à l’Espace public numérique dans la Mairie, avec la présentation d’un logiciel qui permet de créer des parcours à vélo autour de Musson. Dans la foulée, les participants se verront proposer de démarrer un circuit de 20 km dans la région, ou, pour les familles, de 7 km dans les rues de Musson. Au retour, la place de Musson accueillera les participants pour leur offrir le verre de l’amitié.

Programme des pédibus et des vélobus

Lundi 18 septembre: pédibus à Mussy-la-ville pour accompagner les enfants à pieds jusqu'à l'école communale de Mussy ;

Mardi 19 septembre: vélobus à Willancourt pour accompagner les enfants à vélo jusqu'aux écoles du centre de Musson. Les vélos seront ensuite garés dans un endroit sécurisé ;

Mercredi 20 septembre: pédibus à Signeulx pour accompagner les enfants à pieds jusqu'à l'école de Signeulx ;

Jeudi 21 septembre: pédibus à Musson et Baranzy pour accompagner les enfants à pieds jusqu'aux écoles du centre de Musson ;

Pour des raisons d'organisation, la participation des enfants aux différents pédibus-vélobus se fait sur inscription. Le port du gilet fluo est obligatoire pour le pédibus. Quant au vélobus, il faut venir avec vélo en bon état, porter un gilet fluo et un casque.

Renseignements et inscriptions: http://www.musson.be - 063/38 08 40