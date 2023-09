Le conseil de Paliseul est revenu sur la fermeture de l'école d'Opont: "Nous avons fait tout notre possible"

"J’aimerais rappeler que rien ne présageait cette fermeture puisque nous avions neuf enfants en maternelle et quatorze en primaire, dit Marjorie Marlet. Malheureusement, au 16 août, nous avions seulement trois maternelles et sept primaires. Les deux groupes qui forment la majorité ont toujours eu la même ligne de conduite: le maintien des écoles dans les villages. Des moyens ont été donnés au budget depuis plusieurs années. Chaque école reçoit la même attention. Et la Commune prend ses responsabilités. L’école d’Opont a reçu les aménagements locaux et le même apport en matériel que les autres écoles communales. Les raisons de cette fermeture sont une dénatalité évidente, des déménagements en masse, des parents qui ont choisi une autre implantation ou un autre réseau. Sans oublier une décision du Centre d’accueil du village qui a choisi de scolariser les enfants dans une autre école. Une décision votée à l’unanimité par leur Conseil d’Administration. Moi, je note que la directrice de l’école s’est démenée pour garder cette école ouverte. Les enseignantes, le Collège et certains membres du conseil ont également tout fait dans ce sens. Certains ont communiqué avant la date de fermeture pour faire bouger les choses. D’autres, par contre, l’ont fait après cette fermeture pour exprimer leur désolation. Pour moi, le principal est que chaque famille ait trouvé une solution. Je constate aussi que l’ensemble des enseignants a montré son dynamisme pour cette rentrée. L’enseignement communal se porte bien et c’est de cela qu’il faut se réjouir."

Anne-Françoise Tahay, conseillère de la minorité et habitante du village, a exprimé son inquiétude. "En peu de temps, cela fait deux écoles qui ferment. Or, nous sommes une petite Commune. Je pense que nous aurions pu nous retourner avant la fin du mois d’août."

Philippe Léonard et Marjorie Marlet ont répondu que cela avait été le cas bien avant et que tout avait été fait pour g arder cette école ouverte. "C’était difficile d’anticiper cela. Aussi bien pour la direction que pour le conseil. Nous étions devant un fait accompli. Nous avons tout fait pour trouver une solution. Malheureusement, cela n’a pas donné de résultats. À nous de nous retourner pour la suite, confie le bourgmestre. Il faut regarder vers l’avant et pas vers l’arrière."

"Pas le même dossier que Paliseul-Gare"

"On ne peut pas comparer Paliseul-Gare et Opont, juge pour sa part Claudy Thomassint. Ce sont deux dossiers différents. Paliseul-Gare, j’en ai pris les responsabilités, c’était dans l’ancienne législature. Je suis admiratif devant le travail réalisé par la direction de l’école et l’échevine car personnellement, j’aurais arrêté les frais bien plus tôt. Ici, ce n’est pas la faute d’une personne, c’est l’addition de plusieurs facteurs qui ont amené cette fermeture. Et évidemment, c’est dommage. Nous devrions surtout réfléchir à comment l’ouvrir dans un an plutôt que de se prendre le chou."

Anne Carrozza a indiqué "avoir lu que l’école de Nollevaux pourrait être en difficulté. Il ne faut donc pas attendre. C’est maintenant qu’il faut trouver des pistes et les approfondir." Un avis partagé par l’ensemble du conseil.

Yvon Moline, lui, est interpellé de voir les enfants partir dans une autre Commune. "C’est qu’il existe un souci, commente l’intéressé. C’est interpellant. Car un conseil d’administration ne prend pas une décision pareille s’il n’y a pas de gros problèmes."

Le Collège indique ne pas avoir eu la raison de cette décision.

Au moment de voter la ratification de cette fermeture, Yvon Moline, Anne Carrozza et Anne-Françoise Tahay ont décidé de s’abstenir. Le reste du conseil, amputé de François Lagneau, Nicolas Deuxant et Pascal Henry, a voté positivement.