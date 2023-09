Propriétaire du cinéma, l’homme, âgé de 82 ans, ne comptait plus le nombre de projections qu’il avait lancées depuis sa cabine. Passionné du septième art et de la programmation, René Lemaire, qui pouvait passer d’un gros blockbuster à une production plus locale avec le même entrain, avait baigné dans le monde du cinéma depuis tout petit puisque l’endroit appartenait à ses parents. Ces derniers avaient ouvert l’établissement, à un autre endroit, en 1934.

Presque nonante ans plus tard, c’est une nouvelle génération de Lemaire qui va reprendre l’activité. Comme nous vous l’avions annoncé au début du mois de mai, la famille avait bien l’intention de poursuivre la tradition familiale. Et pourtant, ce projet n’était pas spécialement dans les cartons voici encore quelques mois.

"Au départ, je pensais même prendre ma pension avant mon papa, confie Olivier Lemaire. Il n’était donc pas question que je reprenne l’activité. Le départ de mon papa est arrivé un peu soudainement. Mais nous avons eu l’occasion de discuter avec lui lorsqu’il était hospitalisé et nous lui avons dit que nous allions reprendre le cinéma. Il était un peu surpris, il ne s’y attendait pas. Mais il était très content de voir que le cinéma allait rester dans la famille."

Depuis plusieurs semaines, Olivier Lemaire et le reste de la famille travaillent d’arrache-pied pour cette réouverture. Dès le départ, Olivier Lemaire nous avait confié vouloir ouvrir pour le dernier trimestre de l’année 2023. Contrat plus que rempli puisque l’établissement bouillonnais effectuera sa réouverture samedi prochain, le 16 septembre avec Barbie et Oppenheimer. "Nous travaillons sur les derniers préparatifs, sourit Olivier Lemaire . Tout sera prêt pour samedi prochain."

Et par rapport à ce qui pouvait se passer avant, quelques petits changements sont au programme. "Déjà, nous avons automatisé la projection, comme cela se fait dans la majorité des cinémas, raconte Olivier Lemaire. Mon père aimait encore bien monter dans la cabine de projection. Désormais, c’est automatisé."

Fermé le mardi et le jeudi sauf exception

Parmi les autres nouveautés, pointons le passage au LED ou encore le fait que la bar sera à nouveau accessible avant les séances. Et que le cinéma ne sera plus ouvert tous les jours. "Hors congés scolaires, nous ne prévoyons pas de séances les mardis et les jeudis. Sauf lorsque vous aurez des séances pour le ciné-club, ce qui représente une dizaine de jeudis sur l’année. Le mardi, nous pourrions aussi ouvrir pour des grosses avant-premières ou pour des événements ponctuels, comme une Ladies Night."

Notons que plusieurs films devraient encore bien marcher avant la fin de l’année. Citons notamment "Une année difficile", une comédie française avec l’hilarant Jonathan Cohen ou encore Hunger Games: la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur qui doit sortir en novembre prochain.

Le dernier Scorsese, Killers of the Flower Moo, où on retrouvera Léonardo Di Caprio doit également sortir en fin d’année.

Le tarif pour les films ? 7 €