La première partie du vendredi est consacrée au théâtre (ouverture des portes à 18 h), avec du Labiche et la pièce "Les deux timides" par les locaux de Scèn’impossip.

Sur le coup de 20 h, les Parisiens d

Grand Colossal Théâtre présenteront "Batman contre Robespierre", l’histoire de Jean-Claude, un "type vraiment bien."

"Il faut s’attendre à du gros délire avec eux. C’est super-drôle. Ils jouent la suite des aventures de Jean-Claude le lendemain à 19 h. Il va se faire engloutir par sa progéniture cette fois. C’est une transposition du mythe de Jonas mais c’est aussi une critique de l’idéologie néolibérale", précise Benjamin Hubin, programmateur du festival. Deux live musicaux, très différents, finiront cette première journée avec le hip-hop de Choolers Division, dont les 2 MC’s sont porteurs de trisomie 21, et les Montois de La Jungle, duo guitare-batterie au transe-rock nerveux et éthéré.

Un nouveau site provisoire pour le festival

Le samedi, en attendant le retour du Grand Colossale Théâtre à 19 h, le nouveau site du festival (situé à l’ancien terrain de foot) accueillera le cirque de la compagnie One shot à 17 h. Un cirque fait d’acrobatie autour d’un mât chinois et de lancés de hache.

Pour les enfants, petits et grands d’ailleurs, les jeux en bois de "La mince affaires" seront accessibles dès 14 h.

Dans cette même après-midi on pourra entendre le chant de sirènes déambulantes… et le cri de deux cochons qui sont parvenus à s’échapper de la boucherie du coin !

La soirée commencera vers 20 h 30 avec l’accordéon punk d’Émeline Tout Court, qui chante en français des chansons engagées.

Le spectacle "carré blanc" de cette édition sera sans aucun doute celui de Laura et Mumu qui revisitent, avec le concours d’image pornographique subliminale, un conte de 1835 d’Andersen "forcément atroce et sadique."

Et comme chaque année désormais, il est prévu une entrée symbolique avec l’achat du badge Ans’art et la participation au chapeau après les spectacles pour soutenir les compagnies et l’organisation,. Chaque spectateur donnant le montant qu’il désire.

Plus d’infos: https ://www.facebook.com/AnsArtDay.