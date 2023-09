Des parcours pour découvrir le patrimoine chestrolais ce week-end

Ces 9 et 10 septembre, place aux journées du patrimoine. Du côté de Neufchâteau, le Cercle royal Terre de Neufchâteau et l’Office du tourisme proposent de découvrir le patrimoine chestrolais lors de trois parcours adaptés aux enfants et adolescents. "Mais bien entendu, les parcours sont également ouverts à toutes et tous, précise Luc Pierrard, président du Cercle royal Terre de Neufchâteau. Ils seront téléchargeables sur smartphone ou tablette. En répondant correctement à une question, les visiteurs débloqueront l’accès à la suite du parcours jusqu’à la prochaine question."