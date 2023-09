Au total, ce sont une quinzaine de comédiens, de poètes, de musiciens et d’auteurs qui collaborent à ce projet.

Ce festival poétique permet, à toutes les générations confondues, d’entrer en contact avec la poésie dans des formes et des sensibilités plurielles.

En amont du Festival, à la bibliothèque d’Etalle, les visiteurs pourront découvrir "la Petite Vitrine Poétique"

Celle-ci permettra de découvrir les artistes faisant partie de la programmation à travers leurs recueils poétiques.

Le vendredi, 15 septembre, les élèves de l’école fondamentale communale de Buzenol auront droit à des ateliers d’écriture. Des ateliers donnés par Aurélien Dony, auteur-poète et comédien.

Et pour les plus petits de l’école, place à des animations/ateliers autour de Jacques Prévert. Les activités au menu ? Des collages et poésies par Marjorie Noël, animatrice attachée à la bibliothèque d’Etalle.

Le soir, sur le coup de 20 h, dans la salle "La Barricade" place du midi, "Spectacle scandale", un récit en jeu polyphonique par Camille Pier, sera joué.

Du lourd le samedi

Le lendemain, de 10h à 16 h, l’école fondamentale propose un atelier d’écriture poétique animé par Aurélien Dony, poète, comédien, metteur en scène.

De 14h à 18 h, au 69 rue de Montauban, dans le jardin de Tribal Souk, place à un salon de thé poétique éphémère. Au menu, lectures publiques, dédicaces d’œuvres littéraires et de recueils poétiques.

La clôture de l’après-midi se fera avec la Compagnie Le Bouton.

En parallèle, à 14h dans la salle la Barricade, le spectacle "P etite déambulation au fil de mon Littre", sera joué par la compagnie Pimprenelles & Scorsonères.

Enfin, à 20h sous les arbres de la rue des Prunelles, un concert au Casque sans fil sera joué. Flygmaskin, le duo composé de Julien De Borman et Sébastien Willemyns invite au voyage vers l’intime, l’art, la poésie, la nature.

Enfin, le dimanche, à 16h à l’école rue des lilas, un conte poétique et musical (spectacle familial). "Paroles en miettes" sera joué par le collectif "Les veilleuses de mots de mots."

Pour l’occasion, Clotilde, Florence et Fanny Bonifait mêlent voix, corps et tripes aux oreilles sensibles.

Notons aussi qu’en cas de pluie, les activités et spectacles se dérouleront tous dans la salle La Barricade – entrée: prix libre et conscient.

Réservation nécessaire au bon déroulement des spectacles info@maison-culture-arlon.be – 063 24 58 50. Infos/contacts: Tribal Souk 0499 60 04 21.