"Le projet Vivalia 2025 est maintenu et inchangé", assure le C.A. de Vivalia face au recours possible de la Ville d'Arlon

Malgré les retards et recours possibles en justice, le projet de Vivalia 2025 est "est maintenu et inchangé", assure Vivalia. "Les membres du conseil d’administration de Vivalia ont pris connaissance ce mardi 5 septembre de l’intention de la Ville d’Arlon de se réserver le droit de déposer, devant le Conseil d’État, un recours à titre conservatoire à l’encontre du permis octroyé pour le futur CHR Centre-sud à Habay-Houdemont, note l’intercommunale des soins de santé, dans un communiqué. Le conseil d’administration réaffirme sa volonté ferme de poursuivre et de concrétiser le projet Vivalia 2025 suivant le modèle qu’il avait validé au printemps et qui a ensuite été déposé à l’AVIQ le 15 avril dernier, dans le cadre du second plan à la construction de la Région wallonne."