Vingt ans de partenariat entre la Province de Luxembourg et le Bénin

"La coopération internationale est un moyen vital pour soutenir le développement d’un pays et des personnes qui y vivent. Elle est essentielle pour une société plus juste et plus durable. Dès 2004, la Province de Luxembourg initie un partenariat avec le département du Zou au Bénin et poursuit l’objectif d’aider cette région à se développer de manière structurelle et financière. La Province souhaite également répondre aux besoins de la population et renforcer les dynamiques locales" explique le communiqué.

Palais royaux d’Abomey

Parmi les aspects concrétisés en vingt ans, plusieurs projets de coopération et d’aide au développement dans le département du Zou. "On peut citer, l’extension du réseau de distribution d’eau potable et la sensibilisation à la gestion de l’eau, le développement de la filière d’élevage de lapins ou encore les séances de ciné-débat dans les écoles pour sensibiliser les jeunes filles au harcèlement sexuel en milieu scolaire, aux grossesses non désirées, aux avortements clandestins et aux mariages précoces".

Ce qui est exposé au palais d’Arlon est tout autre: "Un autre projet important de la Province, subsidié par Wallonie-Bruxelles international, concerne la réhabilitation des aires royales non exploitées des palais royaux d’Abomey. Le site des palais royaux figure au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985. C'est dans ce cadre que s’inscrit l’exposition présentée à Arlon jusqu’au 24 septembre courant. Plusieurs objets du patrimoine béninois collectés auprès des familles royales d’Abomey sont exposés, apportant un éclairage sur le vaudoum, la religion locale."

À noter que dans une salle annexe, les clichés de Jean-Dominique Burton, grand nom de la photographie belge. "À travers son objectif, celui-ci raconte avant tout l’humain. Vous pourrez aussi découvrir quelques aquarelles de Catherine Piret".

Nathalie Heyard, députée provinciale en charge de la Coopération internationale, observe: "Cette exposition vient clore 20 ans de partenariat avec le Bénin. Aujourd’hui et peut-être plus que jamais, le Bénin doit faire face à de nombreux enjeux, tant économiques et sociaux qu’environnementaux, ce qui donne tout son sens à la coopération entre la Province de Luxembourg et le département du Zou".

Exposition ouverte jusqu’au 24 septembre au palais d’Arlon. Du mardi au dimanche, de 14 à 18 h. Entrée gratuite. 063/240 290