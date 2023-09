Le centre médical de Lierneux a commencé ses consultations

Un médecin en attendant d’autres

Sa collègue au collège, l’échevine Anne-Catherine Germain, abonde en évoquant le spectre de la "Désertification médicale," soulignant au passage que "Le modèle traditionnel de la médecine avait montré ses limites," un centre médical donnant "Une réponse aux besoins de la population et un cadre agréable de travail pour le praticien."

Plusieurs cabinets sont disponibles, tout comme un centre de prélèvement pour le sang. Les permanences ONE devraient également y prendre leurs quartiers. Une telle infrastructure n’a de sens que si elle est occupée.

C’est déjà chose faite avec un médecin originaire du sud de la province, le docteur Krafft. Impatient de débuter dans ses nouveaux locaux et d’accueillir de nouveaux patients et confrères, il s’est vu offrir, symboliquement, un nouveau stéthoscope et les clefs de l’endroit.

2010, l’achat du bâtiment

Que de chemins parcourus depuis 2010, date de l’achat de ce bâtiment par la Commune. La volonté d’en faire un centre médical s’est fait jour. Le projet avait été subsidié à hauteur de 200 000 € par la Région wallonne, octroyé par le ministre René Collin. Aujourd’hui parlementaire, et qui était à l’inauguration du site. Lors de sa prise de parole, il a mis en avant les spécificités de la ruralité, de ses problèmes, s’interrogeant également sur le "Pourquoi aucun gouvernement fédéral n’a encore réglé le problème des numéros Inami. Il n’y a pas un argument qui tienne la route après un quart d’heure de discussion." Le ruban pouvait être coupé et la visite des lieux entamée. Ces visites se sont poursuivies le samedi avant que le nouveau locataire ne débute ses consultations lundi.