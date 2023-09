La Grange à Achouffe, c'est bientôt terminé

La Grange a ouvert en 1979

L’annonce a été faite vendredi sur les réseaux sociaux. La gérante de La Grange, Mascha De Pré, a averti ses nombreux clients qu’elle fermerait son établissement prochainement. Une annonce qui a suscité une vive émotion auprès des habitués. Toute personne étant passée par Achouffe et la commune de Houffalize connaît forcément ce restaurant qui s’est taillé une solide réputation au fil des années. " Mes parents sont arrivés à Achouffe en 1970, explique Mascha De Pré. Mon papa, Germain et son frère Romain tenaient déjà un établissement en Flandre. Ils sont tombés amoureux du village d’Achouffe et ont décidé d’y investir. Imaginez à l’époque, deux Flamands débarquer en Wallonie avec plein de projets. Il n’y avait presque rien dans le village. Il y avait juste l’hôtel de la Vallée des Fées, rien d’autres. La brasserie d’Achouffe n’existait pas encore. C’est d’ailleurs ici que Pierre Gobron a vendu ses premières Chouffe. Mon papa et mon oncle ont ouvert La Grange 1979 avec ma maman Françoise Lentz et ma tante, Yollande Inpans." A l’époque, seul le bloc central de l’établissement existait, sans les annexes qu’il connaît aujourd’hui. Au début, c’était surtout les amis qui venaient avec leur famille. " Et puis nous avons vu défiler toutes les générations, certains enfants de l’époque reviennent aujourd’hui avec leurs propres enfants, reprend la gérante. J’ai moi-même commencé à travailler dès l’âge de onze ans. Mon papa avait d’abord racheté La Petite Fontaine où des concerts étaient organisés tous les samedis soirs. J’y ai beaucoup travaillé et puis, au fur et à mesure, tout le monde s’est doucement retiré de l’affaire familiale, qui a été vendue à Duvel." Il y a huit ans, Mascha reprend donc La Grange avec sa sœur, Sarah. " Et puis elle a arrêté, j’ai donc continué toute seule", dit-elle encore.

Une carte inchangée depuis 44 ans

En quatre décennies, les clients n’ont cessé d’affluer dans le restaurant. La carte, elle, n’a jamais changé et n’a connu que de petites adaptations. C’est dire la valeur sûre des produits proposés. " Nous avons toujours été spécialisés dans les viandes, la côte à l’os, le jambonneau, les ribs ou encore les truites puisque nous avons la pêcherie, dit encore Mascha De Pré. Les gens viennent exprès pour ça. Même si La Grange tourne très bien, je décide d’arrêter car je travaille ici depuis de longues années et j’ai envie d’une autre vie. J’ai envie de penser à moi et le secteur Horeca n’est pas un secteur simple. Même si j’ai une équipe extraordinaire, je suis toute seule à la gérance, avec 120 places à l’intérieur et 140 dehors, ce n’est pas rien. Et puis, mon oncle et ma maman sont décédés voilà peu, ils étaient des piliers dans ce projet. J’adore mes clients et cette décision me fait de la peine car certains d’entre eux sont devenus des amis proches. Dans l’Horeca, on vit des moments parfois difficiles et parfois magiques. C’est ce qui fait que l’établissement reste familial et authentique. Les gens se sentent chez eux. Avec mon personnel, nous formons une famille. Quand je leur ai annoncé que je fermais, certains ont pleuré en disant qu’ils ne trouveraient jamais plus un endroit pareil où travailler."