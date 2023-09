Une future surpopulation inévitable à la prison d’Arlon (vidéos)

Mais cette rentrée judiciaire rime aussi avec l’entrée en vigueur depuis ce 1er septembre d’une mesure visant à ce que les "petites" peines de prison, à savoir des condamnations entre 6 mois et 2 ans de prison, soient effectivement effectuées. Une mesure portée par le ministre de la Justice.

"Il faut combattre l’impunité qui existait depuis des décennies", défendait encore Vincent Van Quickenborne, lundi à Arlon.

Depuis septembre 2022, les courtes peines, entre 2 à 3 ans d’emprisonnement, avaient déjà été rendues exécutables. La mesure s’étend donc désormais aux peines inférieures à 2 ans. Mais, la surpopulation carcérale est aussi une réalité dans les prisons du pays. Elle augmentera de facto avec cette mesure. Et Arlon ne devrait pas y échapper.

10 à 15 détenus en plus

"Nous avons ici une surpopulation sous contrôle", estime le ministre de la Justice suite à sa visite de la prison d’Arlon. Cette prison, l’une des plus ancienne du pays, a une capacité de 111 personnes et tourne souvent d’une population carcérale de 118 détenus. Elle accueille des prévenus en attente d’être jugés et des condamnés.

Selon le ministre, l’exécution des petites peines devrait amener 10 à 15 détenus en plus à Arlon dans les prochains mois.

"Nous craignons effectivement une surpopulation mais elle n’arrivera pas en une fois, confie, elle, la directrice de la prison d’Arlon, Eva Dominguez. Nous ne pouvons pas encore dire si elle sera gérable."

L’une des options pour permettre l’exécution des petites peines, sans surpeupler les prisons, passerait par l’ouverture des maisons de détention. Une option qui avait capoté à Chanly en 2022 (lire par ailleurs).

Recrutement en cours

En termes de personnel, le cadre de la prison d’Arlon prévoit 98 équivalents temps plein pour les agents. Ils sont actuellement 92. Une campagne de recrutement a été lancée.

"Un agent est entré en fonction ce 1er septembre et autre entrera le 18 septembre, il y a un recrutement fluide et continu", précise la directrice de la prison d’Arlon. Mais la campagne de recrutement doit se poursuivre pour être complètement en capacité.

Par ailleurs, la rénovation de l’aile C, très vétuste et où sont incarcérés les prévenus en attente de comparution en justice, est bien confirmée pour 2024.