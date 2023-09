Depuis le 1er septembre, en effet, il est permis de réaliser un trajet 100% wallon sur les lignes de bus du grand-duché de Luxembourg exploitées sur le territoire wallon.

Jusqu’à présent, plusieurs lignes de bus RGTR (réseau de transports en commun du Grand-Duché) traversaient différentes localités wallonnes quotidiennement sans être autorisées à s’arrêter pour l’embarquement ou le débarquement de voyageurs qui ne passaient pas la frontière.

Grâce au travail de concertation des administrations belge et luxembourgeoise et grâce aux accords entre le ministre régional de la Mobilité, Philippe Henry et le ministre luxembourgeois de la Mobilité, François Bausch, cette interdiction historique dite "de cabotage" est désormais levée.

Ce dispositif complète les solutions déjà en place sur des lignes de bus opérant entre la Wallonie et ses autres pays voisins: la France et l’Allemagne. "Cela apporte de nouvelles possibilités de déplacement à la population.", ont convenu les deux ministres.

Ph.C.

Les itinéraires, horaires et tarifs sont disponibles sur www.mobiliteit.lu