De nombreux Houffalois sont passés en Justice de Paix dimanche

C’est en plein centre de Houffalize que la Justice de Paix a ouvert ses portes. Le bâtiment, construit de pierres et de crépis blanc, invite à la découverte. Cette maison de village était très attendue car dans les cartons depuis longtemps. 2011 selon le bourgmestre Marc Caprasse qui a expliqué à la population que ce dossier était réalisé dans le cadre du PCDR. " L’un des plus gros projets de cette législature", a-t-il affirmé. Et on le croit. Le bâtiment, dont l’espace n’était plus occupé, a trouvé une seconde vie. Moderne et spacieux avec ses 1 200 m2 de superficie, il laisse libre cours à l’imagination. Que ce soit pour l’événementiel, le social ou la culture, il se prêtera facilement à toutes sortes d’occasions.

3,8 millions€ pour transformer le bâtiment

Lors de la journée d’inauguration, bon nombre de citoyens et membres associatifs ont fait le déplacement pour visiter les locaux dont l’auteur de projet, Benoît Georges, peut être fier, de même que les entreprises qui ont participé au chantier. " C’est l’aboutissement d’une démarche citoyenne au travers de la CLDR d’une part, et de l’autre part, de rêves d’associations de pouvoir bénéficier d’une salle dont les infrastructures permettent de faire quantité de choses, explique le bourgmestre. C’était un dossier long et complexe qui s’est divisé en deux phases, l’achat et la transformation. Cela s’est fait pour faciliter les démarches et pouvoir obtenir les subsides pour ces deux phases."

Le bâtiment a été acheté par la Commune pour un montant de 480 000 € avec un subside de 370 000 € tandis que l’aspect transformation du bâtiment a coûté près de 3,8 millions€. " Un investissement conséquent mais si nous ne l’avions pas fait, qui sait quand est-ce qu’une telle opportunité se serait reproduite ", dit encore Marc Caprasse.

Une belle opportunité de logement pour les jeunes !

Ce bâtiment a été pensé selon trois axes principaux. Le premier concerne les logements tremplins. Le bâtiment en propose cinq, dont l’un est destiné aux PMR. Ceux-ci offrent une vue sur l’Ourthe et sur l’église qui la surplombe.. " Nous avons constaté une inflation du prix des terrains à bâtir et des matériaux de construction, affirme le bourgmestre . Les jeunes chez nous ont de plus en plus de mal à devenir propriétaires, nous voulons donc leur offrir l’opportunité de le devenir en leur proposant ces appartements, avec un loyer mensuel de 650 € sans charge, et de rétrocéder 40% du montant total des locations." Le deuxième axe concerne la salle polyvalente, au rez. Elle peut accueillir 200 personnes, peut être divisée par deux grâce à une paroi acoustique. Elle sera gratuite pour des associations de la commune pour autant qu’elles ne génèrent aucun bénéfice. La Commune s’est associée à la brasserie de la Chouffe, qui a installé du mobilier et équipé le comptoir. Troisième et dernier axe, le secteur culturel dispose désormais de tout un étage. " C’en est assez de travailler dans des conditions assez précaires, ajoute encore Marc Caprasse. Lorsqu’on a vu la place dont on disposait, on a fait un appel d’offres aux animateurs intéressés par cette salle. On a eu une vingtaine qui pourra en profiter." À part Tavigny dont le projet a été approuvé lors du dernier conseil, Houffalize était la seule entité à ne pas avoir de maison de village.