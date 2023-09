Un record à Botassart: 638 pains pétris et cuits en un week-end

Guy (ancien boulanger) et son frère Pierre, accompagnés de bénévoles, ont pétri et cuit pas moins de 638 pains durant tout le week-end: du pain blanc, du pain gris et du pain au lard. C’est un record ! "C’est un week-end de folie. On n’a pas su contenter tout le monde en quantité mais chacun a pu repartir avec au moins un pain", confie le président de l’ASBL Julien Gérard.

En plus d’un bar, mes organisateurs avaient également prévu une distribution de brioches sucrées. Les gens ont pu déguster la célèbre tartine du géant, une spécialité locale à base de fromage et de jambon d’Ardenne.

La prochaine manifestation organisée par le comité sera la kermesse du village qui se déroulera sur le site même du Tombeau du Géant les 9 et 10 septembre prochain.