Recours en cause, la réunion de concertation entre Vivalia et les bourgmestres du Sud reportée

Vendredi matin à 7h, le gouverneur Olivier Schmitz envoyait un courriel annulant la réunion de concertation entre les bourgmestres du Sud et la direction de Vivalia, réunion programmée le matin même à 9h.

Attentif aux débats du conseil arlonais la veille, Olivier Schmitz a estimé que se revoir aussi tôt après cette décision n’était sans doute pas de nature à évacuer la tension. Nous avions posé la question à l’issue de la première réunion de concertation : déposer ce recours malgré le dialogue renoué sera-t-il un gros moyen de pression pour la suite des négociations ou ne risque-il pas de compliquer la poursuite des échanges entamés dans une confiance très relative ?

En fait, ce futur dépôt de recours induit les deux conséquences à la fois. Il maintient la pression d’Arlon et refroidit l’ambiance de la discussion.

D’abord un projet médical avant une décision sur l’implantation

Bien sûr, il était illusoire d’espérer arriver à un accord sur tout en quelques semaines avant la date butoir pour un dépôt de recours. Même si la récente proposition de Vivalia (voir le conseil communal d’Arlon) n’a pas obtenu l’adhésion totale des Arlonais, elle contient d’ambitieuses pistes pour le centre de santé de proximité du chef-lieu.

Il reste cependant trop de points d’interrogation et de flou pour que les Arlonais n’actionnent pas un dispositif qui préserve tous leurs droits. Vincent Magnus et ses amis souhaitent que ces consultations se fassent dans les locaux actuels, espèrent un important service de revalidation et surtout, en plus de cette polyclinique, veulent garder un hôpital de jour.

Mettre en place un projet médical cohérent sera la première étape avant une décision sur le lieu d’implantation des bâtiments. Dans l’ancienne clinique ou dans de nouveaux locaux autre part.

Tout espoir d’espérer un accord n’est pourtant pas perdu. La réunion de concertation n’a pas été annulée, mais reportée. Cet ajournement laisse les parties respirer et évite d’échanger dans l’émotion et dans les reproches du passé. Les négociations ne sont en rien rompues.

Le bourgmestre d’Arlon Vincent Magnus a dit rester ouvert à un arrangement. La direction de Vivalia a été déstabilisée par le vote du recours qu’elle encaisse comme une défiance, mais ne quitte pas la table. Les deux parties désirent conclure un accord. Si la volonté politique existe…