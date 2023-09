À 25 ans, Lua Jacqmin concourt dans la catégorie Web Technologies. Discrète mais déterminée, la jeune femme a été formée à la Haute École Albert Jacquard de Namur et travaille comme développeuse web pour la société luxembourgeoise Emresa depuis quelques mois.

Écriture, journalisme, dessin, maths, judo, clarinette: Lua est une "touche à tout", à l’aise en de nombreux domaines. Le plus bizarre dans cette histoire ? Malgré toutes les disciplines qu’elle a pratiquées, la jeune développeuse web n’avait jamais participé à une compétition. "Même en judo, ajoute l’intéressée. J’étais tellement timide que je m’empêchais d’y croire."

Pour son premier contact avec la compétition, Lua sera directement plongée dans le grand bain d’un tournoi international. "Mes parents m’ont toujours dit de choisir un métier où je pourrais m’épanouir. Ils ont toujours soutenu mes choix. Dans le web, il y a ce côté mathématique et puzzle qui me plaît beaucoup. "

La Rullote est également soutenue par son employeur, Emresa, ravi de voir une jeune collaboratrice faire ses armes et se confronter au gratin européen de sa discipline.

Lua est la troisième féminine à porter les couleurs belges pour une compétition internationale dans sa discipline, la deuxième consécutive après la bruxelloise Laura Durieux. De quoi faire taire tous les préjugés sur les filles dans le monde du numérique ! "En m’inscrivant aux Startech’s 2021, je me suis retrouvée contre Laura, qui venait chercher l’or après sa médaille d’excellence aux Euroskills de Graz (Autriche). Je visais la médaille d’argent et je l’ai eue. Mon objectif pour Gdansk est de décrocher, a minima, une médaille d’excellence, annonce Lua. C’est mon petit défi: égaler Laura, qui a toujours été meilleure que moi en cours, lors de nos études à la HEAJ."

Bref, la jeune fille entend faire mieux que de la figuration à Gdansk ? Et bonne nouvelle, la Rullote se sent fin prête. "Je n’arrive pas encore à me projeter mais j’ai vraiment hâte d’y être."

Souhaitons-lui la même réussite que sa prédécesseure !