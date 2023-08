Le vélo, la trottinette et le skate seront dans tous leurs états le 23 septembre dès 10 h. Un récit de voyage à vélo en famille, de la Gaume à la Grèce est notamment au programme à la Biblio’Nef.

À l’Avenue Bouvier, les plus jeunes pourront s’initier au Gymkhana à travers un parcours surveillé. La Maison de Jeunes, en collaboration avec Monkey Ride Academy de Rochefort & King Rider Shop de Saint-Mard mettra quant à elle à disposition des trottinettes, skates et protections pour s’essayer à cette discipline dans un skate-park improvisé (contact: 063/457 297 ou 0471/672 377).

Un carrousel fera le bonheur des plus petits qui pour le faire tourner devront pédaler. De leur côté, les adultes pourront tester des vélos électriques et tandems, recevoir des informations sur les parcours points neufs et RAVeL mais aussi glaner des conseils antivols aux stands du GRACQ, de Points nœuds et de la Police fédérale.

Les seniors ne seront pas oubliés puisqu’une balade en triporteur sur les RAVeL sera proposée aux résidents de Maisons de Repos et de Soins J (contact: yseult.stembert@virton.be).

Les propriétaires de deux-roues pourront profiter de cette journée pour effectuer un check-up de leur vélo grâce à l’aide d’Anto Bike ( antobikeservice@gmail.com). Ils apprendront également comment réparer une chambre à air sous les conseils de Jean Arnaud.

Enfin, une bourse de vélos sera organisée sous les Arcades de l’Avenue Bouvier pour ceux qui recherchent, vendent ou souhaitent donner/échanger un vélo. Une participation de 2 € sera demandée, au profit de Repair’Vélo Virton.

À 17 h 30, le départ de l’endurance VTT emmenant les cyclistes à travers les ruelles et marches de la ville sera donné sur la Place Nestor Outer (infos via quantran24@gmail.com ou julien_graisse@hotmail.com). Les inscriptions se dérouleront à 16 h 30 (7 €) et la remise des prix aura lieu à 19 h 30 dans les Caves de l’Hôtel de Ville.

Pour la bourse de vélos, infos au 0497 06 84 41.