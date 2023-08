Un espace public numérique à la rue des Alliés à Forrières?

"Ce bâtiment vient d’être mis en vente. Nous avons évoqué ce sujet lors du Collège de lundi et puis, nous nous sommes rendus sur place, avance Marc Quirynen, le bourgmestre de Nassogne. Vu son implantation, ce bâtiment pourrait être une opportunité pour abriter plusieurs choses, dont des volets du PCDR."

José Dock, échevin du Plan Communal de Développement Rural et de la Digitalisation a ensuite pris la parole. "Nous avons effectué le tour des fiches du PCDR. Plusieurs pourraient y être concrétisées avec ce bâtiment. Comme du logement intergénérationnel, une partie polyvalente avec entre autres un espace cuisine,… En parallèle de projets du PCDR, l’endroit pourrait aussi accueillir un espace public numérique puisque nous envisageons d’en créer un A cette fin, un appel d’offres se termine en octobre et nous comptons y adhérer."

"Surpris de la précipitation"

Présidente du CPAS, Florence Arrestier précise que l’adresse pourrait aussi héberger un logement d’urgence, et un autre au rez-de-chaussée pour les PMR.

Marc Quirynen apporte encore quelques précisions techniques. "Il s’agit d’un bâtiment des années 50, avec ses qualités et défauts. Nous aurons du boulot."

Philippe Lefebvre, conseiller de la minorité sur la liste Ensemble, a donné son avis. "C’est bien de réagir lorsque des opportunités se présentent, mais je suis surpris de la précipitation avec laquelle on le fait. Nous nageons encore dans le flou sur la destination du bâtiment. Nous ne savons pas ce que nous allons y faire concrètement. Et l’investissement va être astronomique. Ensemble s’est toujours opposé à la vente de biens communaux. Nous en avons vendu comme l’ancienne école de Chavanne et l’ancienne maison communale. Et désormais, la Commune veut en acheter des biens plus chers."

José Dock lui répond que "les deux bâtiments dont tu parles, étaient relativement pourris."

Ensemble s’abstient de voter la proposition de charger le Collège d’entreprendre les démarches pour acquérir le bien.

André Blaise a également décidé d’abattre la carte de l’abstention. "Le propriétaire est un cousin", justifie le premier échevin.

Le point voté, la discussion n’était pas finie. Mais elle s’est poursuivie à huis clos où les élus ont débattu sur le prix.