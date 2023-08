Un comité de soutien très actif autour d'Ernest, menacé d'expulsion à Gouvy

Aujourd’hui, Ernest a recouvré la liberté, mais n’a pas repris le travail. "J’ai vécu cette arrestation comme une injustice: je ne comprenais pas ce qu’il se passait, explique-t-il. Deux policiers m’ont dit que j’avais reçu un ordre de quitter le territoire alors que je n’avais rien reçu. Je portais une tenue de travail et je n’ai pas pu prendre des vêtements pour me changer. Les policiers m’ont emmené à la prison de Marche-en-Famenne où j’ai passé la nuit. Le lendemain, j’ai été transféré dans un centre fermé près d’Anvers."

Il ne peut plus travailler dans l’immédiat

Pendant dix jours, Ernest a vécu dans l’angoisse d’être renvoyé dans son pays d’origine. "Les entrepreneurs de Gouvy ont continué à me soutenir et je gardais malgré tout l’espoir de rester en Belgique, poursuit-il. Mon avocate a découvert que l’ordre de quitter le territoire avait été envoyé à mon ancienne adresse. Je n’avais pas pu en prendre connaissance. Elle a multiplié les démarches et finalement j’ai pu quitter le centre fermé."

De retour à son domicile, à Salmchâteau, le quadragénaire a appris qu’il ne pourrait pas reprendre le travail à Courtil tant que sa situation ne serait pas régularisée. "Je suis dans une situation compliquée, se désole-t-il. Les mensualités du loyer et les factures s’accumulent et je n’ai pas d’argent pour les payer. J’espère pouvoir sortir de cette situation difficile le plus rapidement possible."

L’avocate d’Ernest poursuit les démarches. Elle vient d’introduire une demande de régularisation pour raison humanitaire dans le cadre de l’article 9 bis. Des courriers de soutien y sont joints. Ils sont signés par des collègues et des amis. Ils témoignent de sa parfaite intégration, de sa bienveillance et de son souci de bien faire.

Le comité de soutien n’en restera pas là. La mobilisation se poursuit. "Nous avons été scandalisés par le fait qu’Ernest ait été placé en centre fermé, rappelle Benoît Lejeune. Nous continuerons à nous mobiliser pour qu’il reste en Belgique et ne soit pas expulsé. Nous trouvons cette situation choquante et inhumaine. En effet, Ernest a suivi une formation pour décrocher un emploi et malgré tous ses efforts, sa demande d’asile a été rejetée. Cette situation est profondément injuste."