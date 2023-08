Dans les locaux de la maison communale, et dans l’ancienne école, on retrouvera une exposition et mise en scène d’une classe du siècle dernier et une découverte de l’histoire du site. Par ailleurs, de 14 à 16 h, place à un atelier d’écriture.

Au départ de la maison communale, il sera possible de participer à un jeu de piste pour partir à la découverte des puits et fontaines de Nassogne (3 km).

Au lieu-dit Inzomet à Forrières, place à un circuit pédestre (6 km) à la découverte de lieux emblématiques qui ont façonné l’histoire du village. Des contes et légendes seront présentés à 10 h 30, 13 h 30, 15 h 30. Réservtions souhaitées au 084 22 15 58).

Au mémorial des fusillés à Bande (9 h 30 à 17 h), place à la lecture vivante d’extraits du livre poignant "Simon, le petit évadé", de Simon Gronowsky, par des adolescents encadrés par les bibliothécaires de Nassogne. Citons aussi la découverte de l’histoire du site ou encore la visite de la cave dans laquelle 34 jeunes de Bande et Grune ont perdu la vie en décembre 1944.

L’accès est gratuit à l’ensemble des activités.