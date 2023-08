Sylvie veut inviter la danse bretonne chez nous

"J’ai appris une trentaine de variantes"

Amoureuse de la Bretagne, Sylvie La Spina s’y rend en vacances tous les ans.

Lorsqu’elle avait une dizaine d’années, elle a découvert ce type de danse alors qu’elle séjournait en caravane. "Je vais en vacances en Bretagne depuis que je suis toute petite, commence-t-elle. Avec ma famille, nous allions toujours au même endroit, dans le Finistère, près de Carhaix. Parmi les animations organisées, nous avions droit à des initiations aux danses bretonnes pour les touristes. C’est de cette manière que j’ai effectué mes premiers pas."

La Bretagne compte de nombreuses "Fest-Noz", ce qu’on pourrait appeler des fêtes de la nuit.

"Vous en avez un peu partout là-bas. C’est un peu comme les kermesses chez nous, reprend Sylvie La Spina. Ce sont de petites fêtes organisées dans les villages, avec des chanteurs et des musiciens. Les villageois viennent danser. Mais attention, chaque village a sa propre danse, il en existe de nombreuses variantes. Personnellement, j’en ai appris une trentaine."

Véritable passionnée, la Houffaloise a décidé de monter un petit groupe dans la région. "L’idée m’est venue l’an dernier, justement lorsque je suis revenue de Bretagne. J’y suis encore retournée cette année et cette fois, je me suis dit que cela allait être trop long de devoir encore attendre un an supplémentaire pour danser à nouveau. Je me suis donc lancé dans cette aventure."

Des danses conviviales et simples à apprendre

Sylvie La Spina s’est tournée vers "A bra kadabr’art", à Lierneux, qui propose un espace dédié à la créativité.

"J’ai tout d’abord lancé un appel sur Facebook pour voir si certaines personnes étaient intéressées, dit-elle encore. Et j’ai obtenu quelques réponses positives. J’ai donc poursuivi mes démarches et j’ai contacté"A bra kadabr’art", un endroit où je suis déjà des cours de yoga. Il s’agit d’un lieu convivial et adapté à l’activité que je souhaiterais mettre en place. L’endroit est très dynamique et accueillant, j’ai tout de suite eu une réponse positive."

Pour se faire connaître, Sylvie La Spina a également déposé quelques affiches dans la région et est prête à faire quelques démonstrations de danse bretonne lors de manifestations. "Mais forcément, ce sont des danses qui se pratiquent à plusieurs, explique-t-elle. Toutes les danses bretonnes sont conviviales et très simples à apprendre. La plupart se dansent en chaîne ou en ronde. Nous sommes les uns à côté des autres et soit on se tient par le petit doigt, soit bras dessus bras dessous. Il s’agit de faire des petits pas au rythme de la musique. Danser à plusieurs est quelque chose de très entraînant. Cela nous lie les uns aux autres. Vous avez également des danses en couple ou en quadrette, des danses simples et des plus sophistiquées. Cela fait travailler les jambes mais il ne faut pas être sportif pour danser, c’est ouvert à tout le monde. Mon objectif est que tout le monde apprenne à son rythme, y prenne du plaisir et passe un moment convivial un soir par semaine." Et si certains ont peur de porter de grandes coiffes et les costumes qui s’y prêtent, qu’ils se rassurent. Des habits confortables et de petites baskets feront l’affaire. Sylvie La Spina organisera trois séances "découvertes" gratuites les 5, 12 et 19 septembre, de 18 h 15 à 19 h 15. Si les participants répondent présents, les séances officielles débuteront au mois d’octobre.