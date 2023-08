Smartphone à la main, partez à la découverte des charmes de Léglise et ses villages

À côté de cette activité, une balade Totemus a vu le jour sur le territoire communal. "Il s’agit d’une boucle appelée"Autour de Léglise", qui emmène les visiteurs à la découverte de la commune et de ses paysages sur cinq kilomètres, poursuit Laurie Buchet. Sur le parcours, des énigmes rythment l’activité." Une balade qui se veut plus clé sur porte que le géocaching.

Enfin, une troisième activité appelée Adventure Lab est également possible. Une évolution du géocaching traditionnel où les aventures ne nécessitent pas de contenant physique. "Ces trois activités sont entièrement gratuites, accessibles à tous et se réalisent via un smartphone", précise Laurie Buchet.

Des activités à portée de tous

Si Léglise met autant d’énergie à développer ces outils sur son territoire, c’est en priorité pour mettre en avant ses ressources et ses atouts. "Avec de telles applications, nous apportons un plus aux balades des promeneurs, explique l’échevin Stéphane Gustin. Finalement, nous n’avons rien inventé puisque nous utilisons des outils existants en les appliquant sur notre territoire. Mais cela permet de mettre en avant certains éléments à l’instar des Forges de Mellier par exemple. L’Event annuel de géocaching de ce samedi, couplé au marché du terroir, permet aux promeneurs de repasser au marché et les incite ainsi à revenir par la suite."

Mais qu’on ne s’y trompe pas, ces applications ne sont pas uniquement destinées aux visiteurs d’un jour. "Nous souhaitons également toucher les riverains, poursuit l’échevin. Certains ne connaissent pas toujours les richesses du village voisin. C’est donc une belle occasion d’en apprendre davantage. Et rappelons-le, les outils sont totalement gratuits."

Ces activités intergénérationnelles sont à la portée de tous. Dans cette optique, un accompagnement est possible. "Stopper la fracture numérique est une de nos priorités, poursuit Stéphane Gustin. L’Office du Tourisme est toujours disponible pour guider et accompagner les personnes intéressées ou novices dans ce genre d’activité. Il ne faut pas hésiter à venir".