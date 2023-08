Seize jeunes solidaires envers les aînés à Marche: "Aider, ce qui nous motive le plus"

Jardinage, peinture, rangement, nettoyage, les services rendus en duos ont été nombreux "Les jeunes se sont déployés sur une quarantaine de chantiers, chez des citoyens qui avaient sollicité leur aide. Pour être aidés, ceux-ci devaient avoir au moins 60 ans. On attache une grande importance à l’aspect social. Entre eux, on change autant que possible les binômes pour que tous puissent se rencontrer. Mais aussi avec les personnes chez lesquelles ils travaillent."

"Une aide bienvenue"

Et les jeunes ont fait l’unanimité. "Je ne connaissais pas cette opération, mais en me baladant sur le Ravel, j’ai vu des jeunes à l’œuvre chez des voisins, explique Fabienne Trembloy, qui a pu compter sur l’aide de deux jeunes. Je leur ai dit en boutade qu’ils viendraient bien travailler chez moi aussi. Ils m’ont demandé mon âge et m’ont dit que je rentrais dans les conditions. Mon mari s’est renseigné. Cette aide était particulièrement bienvenue. Les jeunes travaillent bien et sont très agréables. Cela fait du bien à tout le monde. Ce sont de belles rencontres."

Katarina faisait partie des jeunes à prendre part à l’opération. "Aider les personnes âgées est la chose qui me motive le plus. Les échanges dans l’équipe et avec les bénéficiaires sont très chouettes. Et on acquiert de nouvelles compétences."

Elie abonde dans le même sens que son équipière. "J’apprécie rendre service aux personnes âgées, ce n’est pas la première fois que je me rends utile auprès d’elles."