Pendant les travaux, l’école de Bertogne déménage aux Établissements Lambert

Si des travaux sont en route dans les bâtiments de l’école, les enfants sont accueillis dans les anciens bâtiments de l’entreprise Lambert pour les primaires et sur le site Reine Fabiola pour les maternelles . "Les travaux ont débuté après les congés payés, explique le bourgmestre Jean-Marc Franco. Et j’espère que ce sera fini pour revenir à l’école après les vacances de Toussaint. Les travaux ? La rénovation du sol dans une des classes, l’installation de vélux dans la salle de gym et la création d’une classe polyvalente au lieu dans la salle audiovisuelle. Et le gros du travail concerne la rénovation des sanitaires tant pour les primaires que pour les maternelles. C’est ce qui prend le plus de temps. Et il était impossible de rester dans l’école au vu du bruit et des poussières. Nous devons encore agrandir l’espace disponible pour les maternelles. Ce sera réglé dans le milieu de la semaine prochaine."

Du côté des enseignants, tout se passe bien actuellement. "Nous ne sommes vraiment pas mal, se félicite Meghane Leboutte, institutrice des petites classes de primaires. Les locaux sont bien lumineux. Nous avons préparé cette installation durant les vacances et la Commune a fait le nécessaire pour que tout soit bien sécurisé, à l’instar des grillages établis de part et d’autre de la rue pour créer une cour de récréation. C’est très bien, mais nous serons aussi contents de réintégrer notre école."

Notons que c’est une enveloppe de quelque 170 000 euros qui a été dévouée pour ces travaux.

Aussi des travaux à l’école de Givry

Du côté de l’école de Givry, on a aussi connu des travaux pour une somme quasiment similaire. Mais là, les travaux se terminent. "Nous avons créé une nouvelle classe pour remplacer les conteneurs qui étaient là depuis deux ans, précise encore le bourgmestre. Nous avons également rénové la classe de maternelle et puis changer les fenêtres et la porte d’entrée sur le mur du côté de la route. Il ne reste qu’une porte à installer et un peu de peinture afin que tout soit terminé."