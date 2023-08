Les habitants du quartier de la gare à Luxembourg en ont marre de l'insécurité: "Besoin d'une présence policière permanente"

Les alertes des associations locales sont restées lettre morte, les autorités communales sont complètement dépassées, les réunions publiques ne débouchent sur rien, la police manque de moyens, tandis que les espoirs des citoyens se heurtent à un jeu de ping-pong politique entre élus de la Ville et membres du gouvernement.

En avril dernier, en préambule des élections communales, 150 d’entre eux avaient adressé une lettre ouverte au Premier ministre et aux députés, réclamant une démarche ferme et coordonnée du législateur, de la police et de la justice. Sans surprise, rien ne s’est passé depuis.

Manifestation le 23/9

Cette fois, alors que les élections législatives se profilent, ils sont déterminés à faire de ce thème l’un des enjeux du débat national. Mi-juillet, quatre habitants ont ainsi lancé un groupe WhatsApp avec l’objectif de fédérer un maximum de gens du quartier. La caisse de résonance des réseaux sociaux a offert l’étincelle qui manquait jusque-là. Plus de 500 riverains, commerçants et salariés du secteur y échangent photos, témoignages, humeurs et idées pour sortir de l’ornière – sous l’œil de politiques de tous bords et de membres de la presse.

"On peut constater que beaucoup d’habitants ont perdu tout espoir", déplore Graziela Bordin, cofondatrice du groupe. "Mais cette fois, l’ampleur est telle que je crois le changement possible", confie-t-elle. "Ce dont on a besoin en urgence, c’est une présence policière permanente et un nettoyage régulier des voiries. Le reste, on sait que c’est un problème plus profond, aux origines multiples, et le résoudre prendra du temps."

Alors, pour frapper un grand coup, ils organisent une grande manifestation le 23 septembre (départ du cortège à 11 h, place de Strasbourg) et viennent d’ouvrir le compte Instagram @gare_securite.proprete qui regroupe les photos et récits les plus choquants. Le but: forcer la prise de conscience auprès de l’opinion comme des pouvoirs publics, alors que certains élus semblent minimiser les faits. Les résidents n’ont, par exemple, toujours pas digéré que le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, brandisse la carte du vivre-ensemble pour aborder la criminalité et la toxicomanie qui empoisonnent leur quartier.

Injections sous le nez des passants

"Avec ce compte Instagram public, on veut montrer ce qu’on vit ici au quotidien. Chaque matin, on ne sait pas si on va pouvoir sortir de chez soi sans être confronté aux toxicomanes, aux déchets, aux seringues en pagaille, aux traces de sang", raconte Graziela. Sur le groupe, les témoignages affluent, évoquant les hurlements des drogués en plein trip pendant la nuit, les bagarres récurrentes entre trafiquants, les dégradations, la saleté et les injections en pleine rue sur la voie publique, vidéos à l’appui.

"Le but est aussi d’attirer l’attention des autorités", souligne-t-elle. Pari gagné. En cinq jours, près de 3 000 personnes s’y sont déjà abonnées et l’initiative est largement relayée dans les médias. De quoi faire bouger les partis politiques à quelques semaines des législatives. Et pas question de dérapage, les commentaires du compte ont volontairement été fermés pour éviter toute stigmatisation de ces populations ou propos haineux.

Le groupe défend une approche pacifique et constructive: "On veut pouvoir collaborer avec les pouvoirs publics et être pris au sérieux. On réfléchit déjà à se constituer en association pour la suite. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne s’arrêtera pas à une manifestation", assure-t-elle au nom du collectif.