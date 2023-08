L'entreprise Lambert introduit un permis pour étendre la carrière de Gives

L’entreprise Lambert Frères (Bastogne) exploite la carrière de Gives (Bertogne) et a introduit auprès du Gouvernement wallon une demande de révision partielle du plan de secteur de Bastogne en vue d’inscrire une zone de dépendance d’extraction et une zone d’extraction en périphérie de la carrière et, à titre compensations planologiques, convertir des zones de dépendances d’extraction en zones forestières et en zone d’espaces verts à Gives, Givroulle (au Trouhérou) et Tonny (Sainte-Ode). "C’est une compensation pour quelque quatre hectares, explique le bourgmestre Jean-Marc Franco. C’est un dossier de la Région wallonne. Nous n’avons jamais eu de souci avec la carrière. Nous irons à la réunion pour écouter les propositions."