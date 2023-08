Et même s’il a fallu "réduire la voilure" au niveau de ces disciplines et au vu de la diminution du nombre de participants, on retrouvait tout de même de la pétanque, du rugby, du skate et roulettes, du swin golf, du tennis, du tir à air, de la trottinette, du VTT, du volley-ball, de l’orientation, de la natation, du judo, de l’escalade, de l’équitation ou encore de la découverte nature entre autres.

Cette petite cérémonie était aussi l’occasion pour le directeur du Centre sportif bertrigeois d’envisager une programmation qui serait en corrélation avec le nouveau calendrier des vacances scolaires.

"Nous allons réfléchir dans les prochains mois à une possibilité d’avancer la date de cette semaine sportive, a souligné Julien Hartert. La proximité de la rentrée scolaire fixée le lundi qui suit la clôture de cette semaine peut peut-être expliquer la diminution du nombre de participants par rapport aux années précédentes. Il faudra avoir un entretien avec toutes les personnes concernées pour voir si cette modification n’implique pas certaines contraintes ou difficulté dans leur planning respectif."

C’est aussi sans doute la diminution constante du nombre de participants qui a conduit les responsables à se poser cette question de la date de programmation. Affaire à suivre donc pour une décision qui tombera dans les prochains mois !

Une bonne trentaine de récompenses

La météo du vendredi de clôture étant incertaine, c’est dans la salle du complexe sportif qu’a eu lieu la séance des récompenses. Avec à la clé, un petit problème de micro qui a obligé Julien Hartert à devoir hausser la voix lors de la remise des récompenses. Pas évident, mais chacun s’en est retourné avec les différentes récompenses prévues suivant les différentes disciplines. Le tout après que les plus jeunes participants et leurs monitrices aient entamé une petite chorégraphie qui a séduit tout le public présent et notamment les parents venus reprendre leur rejeton lors de cette clôture.

Une semaine qui pourrait aussi servir de "tremplin" pour inviter les jeunes à s’inscrire durant l’année dans un club sportif de l’entité.

Quelques cadeaux ont été remis à ceux qui se sont distingués dans les différentes disciplines, tant par leurs performances que par l’esprit sportif de leur comportement durant cette semaine. Bref, leur fair-play !

Au niveau des récompenses matérielles, certains s’en sont retournés avec casquettes, trophée, boîte de volants, différents bons et tours de cou, bonnets de bain, réduction sur certaines affiliations, médailles ou coupes.

Ce sont donc plus d’une trentaine de récompenses qui ont été remises à ces participants. Le tout avant la photo finale et le retour avec des souvenirs plein la tête pour cette semaine de clôture des vacances scolaires.