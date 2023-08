Une piscine "Dogs only", c’est ce qui est prévu dans la piscine luxembourgeoise de Dudelange, ce dimanche 3 septembre, de 10 à 18 h.

Pour la première fois, la piscine en plein air de Dudelange inaugure en effet un plouf géant pour les canidés. La piscine sera privatisée au meilleur ami de l’homme. En espérant qu’aucun toutou ne terminera la journée en buvant la tasse !

Les organisateurs ont eu du flair, l’initiative fait déjà le buzz. Il s’agit d’un événement organisé par le service des sports en collaboration avec l’asile pour animaux régional de Dudelange et la boulangerie canine "Cofficook" de Dudelange. Les "nageurs à poils" risquent de s’en donner à cœur joie pour des sauts endiablés.

Mais finalement, laisser les chiens venir dans la piscine, est-ce bien hygiénique ? Précisons que le bassin de natation clôture sa saison estivale. Du côté de la piscine, on répond que "la piscine sera fermée à partir de lundi. I faudra quelques jours pour la nettoyer."

Soulignons qu’à partir de samedi, l’eau ne sera plus traitée pour le bien-être des bêtes !

Dans un souci de bonne organisation, quelques règles doivent être respectées. Les propriétaires s’engagent à "enlever immédiatement les crottes" et les chiens doivent être surveillés à tout moment.

"Les animaux doivent décider eux-mêmes s’ils veulent aller dans l’eau ou non. De plus, il ne faut pas laisser les chiens entrer dans l’eau avec l’estomac plein. Pour des raisons de sécurité, les chiens doivent porter en permanence un collier ou un harnais. Le port de laisse est obligatoire hors des bassins et la laisse est interdite dans les bassins. Les visiteurs entrent sur le site à leurs propres risques. Le propriétaire du chien est responsable de tout dommage causé par l’animal ou par lui-même."

À noter que si les utilisateurs sont canins, ce ne sera pas un saint-Bernard qui officiera comme maître-nageur. Les préposés habituels seront là pour veiller à ce que tout se passe bien. L’entrée par chien est de 5 €. Les recettes seront reversées à l’asile pour animaux régionaux.

Reste une question: certains barboteront-ils avec les cabots ? "Si un maître veut nager avec son chien, cela ne posera pas de problème puisque nous nous avons un maître-nageur. Mais nous allons recommander de ne pas y aller, il y a toujours un certain risque", glisse les organisateurs. Comme celui d’être "malade comme un chien" par exemple