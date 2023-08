Furieux sur l'état des routes, le Collège de Chiny interpelle la Région

"Quel déficit d’image pour la Wallonie"

Et en fin de séance, place à ce qu’on peut appeler un véritable coup de gueule du Collège à l’encontre de la Région wallonne. Un coup de gueule concrétisé par la lecture d’une lettre envoyée le 3 août au ministre-président Elio Di Rupo et qui concerne l’état des routes N83 (Bouillon – Arlon) et N842 (Pin – Florenville, plus précisément la route qui fait la jonction entre Pin et le lieu-dit Tournant du Quètan sur la route de Virton). Cette dernière est d’ailleurs fermée à la circulation, exceptée locale, vu son état et ce, depuis près de deux ans. "Chaque jour, nous sommes interpellés par de très nombreux citoyens, touristes concernant l’état de détérioration inacceptable de ces routes. Ces deux voiries se dégradent continuellement et cela a un impact non seulement sur la mobilité mais également sur la santé et la sécurité des usagers qui n’ont d’autres alternatives que ces routes. La population, tout comme nous, ne comprend absolument pas pourquoi aucun travail de réfection n’est prévu, ni même logique sous-jacente quand des travaux seront entrepris. La situation est d’autant plus grave que pour nos citoyens, la nuance entre route communale ou route régionale n’existe pas et que c’est sur les élus locaux que retombe toute l’aigreur justifiée et intense de nos concitoyens à propos de l’état scandaleux des routes régionales. Notre ville ne souhaite plus subir ce genre d’injustice comme ce fut le cas par le passé. Nous rappelons aussi qu’en cas de drame et de recours à la justice, la commune peut être citée au même titre que la région sans être responsable de quoi que ce soit. Les interpellations auprès du ministre Henry de différentes communes restent lettre morte. Nos demandes auprès des services de la Région reçoivent systématiquement la même réponse: Manque de moyens. Une réponse systémique qui démontre le peu d’intérêt du ministre visiblement urbain et peu concerné par les problématiques dans les zones rurales. Par ailleurs, et nous nous en étonnons, les budgets"entretien"ont fondu comme neige au soleil. Quel déficit d’image pour la Wallonie ! La réalité des faits contraste avec une communication perpétuellement positive masquant les graves carences constatées."

On pourra rétorquer que le tronçon sur la N83, de la sortie de Jamoigne à l’entrée de Tintigny, a été rénové durant l’été. Paradoxalement et de l’avis de tous, ce tronçon, bien moins abîmé que d’autres, est sans doute un des rares de la N83 qui aurait pu attendre avant réfection….